¿Se tambalea la diputación? Quien ya está con un pie en una curul dentro de la LXIV Legislatura en el Congreso de Sinaloa es la todavía diputada local originaria de Pericos, Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, pero pudiera ser que no lograría poner el otro pie para el día que rindan la protesta de ley, y es que según se dice, esta vez pudieran tumbarle la diputación plurinominal, pues no hay que olvidar que luego de que el PAN presentara una impugnación tras la asignación de dicho cargo, al parecer las aguas habían tomado su cauce en favor de la política mocoritense, pero a estas alturas el representante del blanquiazul ante las autoridades electorales refiere que en junio pasado se resolvió de manera equivocada la asignación de diputados por representación proporcional y esperan que a más tardar la próxima semana les anuncien el cambio y, de favorecerlos, entraría en lugar de la mocoritense, Claudia Singh.

Tarea avanzada. Esta semana, en sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Angostura, el regidor José Luis Beltrán Astorga dio a conocer que como Cabildo no tienen la facultad de aprobar reglamentos o manuales, en este caso, del Instituto Municipal de las Mujeres y del Instituto Municipal del Deporte, que fueron turnados a comisiones con anterioridad, pues con argumentos en mano el edil señalaba que no les pertenece esta responsabilidad, sino que lo tiene que hacer la Junta Directiva del mismo Instituto en cuestión, lo cual los llevará a revisar el reglamento interno de la administración pública, pero como ya les quedan menos de dos meses en el cargo, la tarea quedará pendiente para la siguiente administración. El edil señaló que estuvieron trabajando en los dictámenes de los manuales y su análisis, pero dejó muy en claro y con gran énfasis que su aprobación no les corresponde. Ahora la siguiente tarea quedará en manos de cada Instituto, pues los regidores prácticamente les dejaron avanzada la tarea con los dictámenes elaborados.

Todo bien. Ya se acerca el cierre de la administración y la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, se encuentra segura de poder otorgar el pago de aguinaldos a los trabajadores, en el caso de lo proporcional hasta el mes de octubre, por lo que afirma que, incluso, no se tendría que solicitar apoyo al Gobierno del Estado para lograrlo, ya que el ahorro que han hecho mes tras mes les permite hacer el pago y dejar las finanzas estables para la siguiente administración, que al parecer no tendrá de qué preocuparse al tomar las riendas del municipio.

A poner orden. El uso del amoniaco, como bien se sabe, es una sustancia que así como ayuda en algunas cuestiones, por otra parte perjudica si se usa de más o no de la forma correcta, y a decir del presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, esta sustancia es la más utilizada por los productores a pesar de las complicaciones que puede traer, y no solamente al suelo, a las cosechas, sino también al mismo ser humano, que se puede ver altamente en peligro.