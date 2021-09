Una ayudita. Pudiera ser esta ocasión la última vez que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) pida ayuda económica a las diferentes esferas de gobierno para cubrir el compromiso del pago de aguinaldos a los empleados y es que está próximo a proponerse un aumento en la tarifa a los usuarios, lo cual tiene a Manuel Beltrán Urías, gerente de la paramunicipal, muy confiado en que esto ayudará a que la operatividad de la Junta sea la adecuada y los problemas económicos desaparezcan, sin embargo, eso está por verse ya que siempre aumentan las necesidades y carencias. Por el momento, no es novedad que la paramunicipal solicite apoyo al Gobierno del estado para solventar estos pagos, pues es sabido que las condiciones financieras son muy inestables.

Detenidos. Parece ser que la reactivación turística en la región del Évora no se podrá lograr en el corto plazo, y parece ser que tampoco para el cierre de la administración en octubre. En primera porque la pandemia sigue siendo uno de los motivos por el que se mantienen cerrados algunos de los centros recreativos más visitados, y en segunda, porque no hay recurso de dónde echar mano para poner en marcha una campaña de impacto. En ninguna de las tres Direcciones de Turismo hay nada concreto sobre las fechas para la reactivación de actividades ni los planes para el cierre. La directora de Angostura, Alicia Atondo; de Salvador Alvarado, Gabriela López; y de Mocorito, José José Norzagaray; están detenidos a la espera que se les autorice poner en marcha las últimas actividades, pero por otro lado se está desaprovechando enormemente el uso de las tecnologías de la información y las alternativas que puedan ser idóneas para la promoción de los destinos, capacitaciones, acercamiento con sectores y la comunidad, o quizá lo hacen, pero en la era digital lo que no se ve no se conoce.

A tomar cartas en el asunto. La Dirección de Obras y Servicios Públicos de Angostura tiene un gran reto en materia de prevención, que es un tema importante puesto que el puente de la comunidad de Chumpilihuistle no está en buenas condiciones y está en riesgo de colapsar, por lo que la directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna, tendrá que tomar cartas en el asunto y no dejar que pase el tiempo, porque después puede ser peor, tanto para ellos como para los mismos ciudadanos, por lo que se tendrá que poner a trabajar para no dejarlo pasar en blanco y que la próxima administración le dé seguimiento para que la población cuente con un puente digno, pues por más que quieran el tiempo no les alcanzaría para concluir una obra en lo que queda de la administración actual.

Unas por otras. Lo que parecía algo alentador para los productores de sorgo terminó por no concretarse, pues mucho se hablaba de exportar este grano a China con gran expectativa debido al precio que se esperaba para su comercialización, pero desafortunadamente no se cumplió con el precio que se manejaba en un principio y los sorgueros terminaron por buscar la comercialización del grano en el mercado nacional, pues además de que el precio en el mercado chino no les convenía, los requisitos para comercializarlo tampoco los convencieron, pero finalmente, la esperanza que tienen, según el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, el precio en el mercado nacional superó al del mercado chino.