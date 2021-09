En las mismas. Es como siguen viviendo algunos habitantes de la sindicatura La Reforma, en el municipio de Angostura, quienes no pueden ver el final de los brotes de aguas negras en calles del poblado, mientras que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura no ha dado respuesta en acciones que den a entender que pudiera generarse una solución, mientras que la gente se la vive entre la peste, y por más llamados que han hecho el personal está como oídos sordos, pues ni una luz se les mira que quieran hacer algo y no les dan respuesta alguna, por lo que el gerente de la paramunicipal, Rogelio Camargo Gutiérrez, si no quiere que se le sigan juntando y las quejas sean constantes tendrá que ponerse a trabajar para que de una vez ya quede solucionado el problema y ambas partes queden sin pendiente, de lo contrario dejará de herencia varias situaciones.

El tiempo dirá. Con una voz de calma que lo caracteriza, el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, afirmó que no hay alarma de contagios por COVID-19 en las escuelas públicas del nivel básico en los primeros días de clases de manera híbrida, información que confirmó durante su visita al Pueblo Mágico de Mocorito. En un mensaje para brindar tranquilidad a la comunidad educativa y a los padres de familia, dijo que se ha demostrado que el modelo presencial está dando resultados, porque hasta el momento la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa les reporta que hay control. Pero dijo que lo más importante en estos momentos es el monitoreo de los contagios, sin embargo, no deja de ser una declaración muy apresurada, porque no han pasado ni 15 días desde que los mil 157 planteles abrieron sus puertas en el estado, y solo el tiempo irá marcando qué tan seguro será el regreso a las aulas este año y no las expectativas personales.

El challenge angosturense. Mientras los municipios del Évora preparan el tradicional Grito de Independencia de México en el tradicional balcón y una cena “particular” para funcionarios, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, tiene a todos los trabajadores del Ayuntamiento, ya sea de oficinas, hasta a los agentes de Tránsito y Seguridad Pública, bailando y preparando la coreografía que pretenden realizar #JerusalemaChallengeAng, que se sumará a la preparación del día 16, el cual llaman Un Grito por la Salud, que una vez dado el tradicional Grito de Independencia, realizarán la coreografía. Mientras llega la fecha, se ha invitado a realizar el baile entre compañeros de trabajo, amigos y familiares y ser parte del reto en redes sociales.

Independientes. En la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito se han tenido que rascar con sus propias uñas, porque al parecer el Gobierno Municipal, a cargo de Guillermo Galindo Castro, se ha estado enfocando en sus asuntos y ha dejado de lado las necesidades con las que cuentan las demás comunidades. El claro ejemplo es que el ciudadano Adrián Sánchez tomó la iniciativa de fumigar el panteón de la sindicatura y limpiarlo, debido a que el Gobierno Municipal no se ha parado por aquellos rumbos durante un buen tiempo. Ante esta buena acción, el síndico de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, reconoció su compromiso con los habitantes de ese lugar.