Grito de auxilio. Una de las peticiones que llegaron al Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, en la sesión realizada ayer, fue nada más y nada menos que la urgente necesidad de fumigación en beneficio de habitantes de las comunidades Caimanero y Potrero de los Sánchez, por mencionar algunas, en la zona sur del municipio. Esto fue un grito de auxilio, porque ya no aguantan los moscos y es hora de que las autoridades no han logrado enviarles una unidad. Y es que a decir del regidor Valerio Cervantes, es una necesidad que le han solicitado atender porque la población teme un contagio de dengue, pero resulta que de parte del Ayuntamiento no se ha concretado aún la entrega de ciertos apoyos como insecticidas a la Jurisdicción Sanitaria III, pero el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro al ser abordado por el regidor y el médico municipal, Aurelio Zazueta, respondió que se está a la espera de que lleguen los líquidos y que sigue gestionando con la Secretaría de Salud para dar respuesta. ¿Y mientras?

El pago. Como gato panza arriba se ha defendido la síndica procuradora del Ayuntamiento de Mocorito, Cristina Mápula Lares, después de haberse visto afectada por el incumplimiento del pago a los expolicías, y es que un solo elemento pide la cantidad de casi 800 mil pesos, y Mápula Lares afirma que solo le corresponden 354 mil pesos, debido a que se le aplican algunos descuentos. Entre tantos dimes y diretes se les está yendo el tiempo, mientras los exelementos de Seguridad Pública aún no tienen su liquidación y el Gobierno Municipal está por concluir su periodo, así que pudiera ser que se quedaran como el perro de las dos tortas.

Los maestros nunca se fueron. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, defendió a capa y espada la labor del gremio magisterial durante la pandemia, y expresó que ha escuchado decir mucho que las escuelas no están en condiciones, lo que daba a entender que los maestros se fueron, lo cual no fue así. “Cuidado, los maestros nunca se fueron, siempre estuvieron ahí”, dijo el funcionario estatal, quien además agregó que para mantener en buenas condiciones los planteles educativos hizo llegar en su momento una carta a los alcaldes de los municipios del estado, y aunque hubo alcaldes que respondieron rápidamente al llamado, hubo otros que no, aunque no mencionó quiénes no acataron la recomendación. Ante esto, hay que recordar que en la región, antes de dar inicio el ciclo escolar, muchas escuelas, principalmente de nivel primaria, se encontraban en total descuido, sucias y con los servicios en malas condiciones.

Nueva inconformidad. El año pasado miembros de los distintos Colegios de Abogados se manifestaban para exigir la apertura de los juzgados cerrados debido a la pandemia, pues su trabajo dependía de ello, y a vuelta de un año las protestas se hacen presentes de nuevo, pues a decir de Sergio Humberto Madrid León, presidente del Colegio de Abogados Enrique Pérez Arce, de la ciudad de Guamúchil, los criterios utilizados por los jueces sobrepasan sus funciones, dejando a los abogados rezagados, ya que los requisitos ahora han sido distintos con cada juez para llevar un caso, por lo que exigen que se apeguen a derecho, pues de esta manera también se están alargando los plazos de resolución.