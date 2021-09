Tarea permanente. La cifra de denuncias por violencia familiar ha ido en aumento en los municipios de la región del Évora este año, pero los reportes no son nada comparado con la lastimosa realidad que existe en muchos hogares y que puede poner en riesgo la integridad de la familia en determinadas circunstancias. El lento avance en este tema de parte de la ciudadanía es que se denuncia más por la variedad de medios disponibles por las autoridades para atender un reporte, pero por otra parte, las instituciones de atención y prevención de la violencia en los municipios, como el Immujeres y Compavif, a pesar de las labores realizadas y las atenciones brindadas para atender a las víctimas, no han logrado incidir en una mayor reducción de los índices. La última estadística oficial de las denuncias recibidas al 911 muestra 13 reportes en un solo mes en Salvador Alvarado, siendo el municipio con el mayor número de casos y que en lo que va del año registra 75 denuncias de las 161 a nivel regional, por lo que la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz habrá de liderar esfuerzos para reforzar actividades de prevención, porque a pesar de las acciones emprendidas, el combate a la violencia familiar es una tarea permanente.

Lo que falta. A pesar de que los líderes de los partidos políticos han manifestado que Pier Angely Camacho de Ortiz, presidenta municipal de Salvador Alvarado, ha realizado un buen trabajo al frente del municipio, no dejaron pasar la oportunidad para dejar muy en claro que falta mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente el sistema de drenaje, el alumbrado público en las diferentes colonias y la falta de atención en el estado de las calles. Prácticamente señalaron lo más necesario para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, sin embargo, mencionaron que probablemente esté haciendo lo que está dentro de sus posibilidades.

Con problemas y sin ayuda. Donde al parecer sí están con serios problemas y se quedarían viendo bien lejos es en la comunidad Palmitas, Angostura, pues a pesar de que los mismos habitantes y el síndico municipal han buscado por todos lados ser atendidos, no han podido darle solución al tema del basurón municipal, el cual ya está lleno, y además persisten otros problemas en la comunidad que hasta ahora no han sido atendidos por las autoridades municipales, y es que en voz del propio síndico, Adrián Medina Ramos, se dice que no hay dinero, y temen que no los ayuden, pues ya falta muy poco para que se acabe la actual administración, mientras que ellos ya no saben ni a qué santo rezarle para que les echen la mano y solucionar los problemas para que no vayan en aumento.

Atentos. Si bien es cierto que las plagas no representan un peligro para los cultivos establecidos actualmente, como se vio hace algunas semanas con el chapulín en el cacahuate en la zona de Mocorito, el presidente del Cesavesin, Samuel López Angulo, señala que esta situación fue gracias a las lluvias registradas recientemente, pero no hay que cantar victoria, porque de no registrarse más precipitaciones como hasta hace unos días atrás, se podría presentar un brote de plagas, principalmente el pulgón amarillo, por lo que es recomendable estar monitoreando los cultivos y no dejar de buscar el acercamiento con la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora. Todavía falta lo que resta de septiembre y parte de octubre, que es cuando aún pueden haber lluvias copiosas, pero mientras tanto, los productores habrán de permanecer atentos.