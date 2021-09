En ceros. El Ayuntamiento de Mocorito destaca en la región del Évora pero por la falta de trabajo en materia de prevención del dengue, zika y chikungunya, pues la estadística oficial así lo muestra. El municipio tiene cero acciones de saneamiento, cacharros eliminados y localidades trabajadas. La cifra corresponde hasta la semana número 14 del reporte semanal de promoción de la salud que reporta la Jurisdicción Sanitaria III a la Secretaría de Salud de Sinaloa. Esto demuestra que el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro está siendo omiso de la responsabilidad en materia de prevención de enfermedades por este tipo de contagios, porque ha permitido que las autoridades competentes para coordinar las acciones de prevención, entre estos el médico municipal y también regidor, Aurelio Zazueta, no cumplan con el trabajo que les indica la Secretaría de Salud en este ámbito para coordinar acciones, pero resulta que en la pasada sesión de Cabildo, tanto el alcalde como el médico trataron de aparentar que han estado trabajando. Lo cierto es que hasta el momento hay cinco casos confirmados de dengue y podrían aumentar las cifras. Los hechos ahí están, y las palabras se las lleva el viento.

A estar atento. Los daños ocasionados a finales del mes de agosto en varios municipios de Sinaloa por el huracán “Nora” son por todos conocidos, y ante esto, el diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, al parecer no quiere que el tema se vaya quedando en el olvido hasta ver que el apoyo llegue a los damnificados, pues el lunes 13 de septiembre se publicó la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación y ese mismo día el diputado pidió ante el Congreso que no se le deje de dar seguimiento, pues son muchas las personas afectadas de distintos sectores. No cabe duda también que la presencia del diputado ha sido más notoria ahora en la recta final de su función y a prácticamente nada de comenzar su siguiente etapa en el mismo cargo.

Quieren cambios. Los que de plano casi gritaban que urge un cambio en la Asociación Ganadera Local de Angostura fueron sus mismos agremiados, pues dijeron que ya no quieren estar atravesando por situaciones complicadas y que les urge cambiar para bien, ya que luego de que se diera a conocer en rueda de prensa una planilla de unidad encabezada por Martín Humberto Valles para dirigir este organismo, los ganaderos no dejaron de resaltar en ningún momento que se buscan verdaderos cambios y que anhelan dar un giro a la situación que están pasando con la actual presidenta, Maricela García Sánchez, que en voz de los mismos agremiados, no ven nada a beneficio de todos los ganaderos, mientras que la sucesión en la dirigencia no termina de llegar por uno u otro motivo.

Y aparecieron las plagas. Recién señalaba hace unos días el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin), Samuel López Angulo, que la situación con las plagas estaba controlada pero que podría haber brotes en caso de no haber lluvias, y finalmente sucede lo que tanto se temía, pues en algunos cultivos de cacahuate en el municipio de Mocorito, a raíz de que desde hace alrededor de tres semanas ya no ha habido más precipitaciones, están apareciendo gusanos que amenazan las plantas en proceso de crecimiento y que, de no buscar una solución pronta y no haber lluvias en la zona, la problemática podría crecer y afectar la producción de estos cultivos. Por el momento, la acción más importante que pueden hacer los productores es acercarse a la Junta Local de Sanidad Vegetal para buscar evitar que las plagas avancen y los afecten en mayor medida.