Tomar acción. En los últimos días se han registrado varios accidentes en la ciudad de Guamúchil, en el Centro y a la salida norte, en un cruce popular por los accidentes que han ocurrido de manera frecuente y donde hace mucho tiempo se solicita un semáforo pero no hay respuesta. En el caso del Centro, ayer por la madrugada ocurrió otro choque por el bulevar Rosales pero afortunadamente sin lesionados, y hace no menos de 20 días una carambola muy cerca de ahí, pero el caso más lamentable es la muerte de un padre de familia que tiene conmocionada a la sociedad guamuchilense. Es precisamente ante este último caso que dejó desamparada a una familia, la ciudadanía se pregunta si la frecuencia de los accidentes tiene qué ver con la falta de un mayor control vial, de aplicación de sanciones, de mano dura de parte de la autoridad correspondiente, porque es muy común el tránsito de vehículos a gran velocidad por las principales vialidades de la ciudad y porque lo más importante es la prevención y no las acciones después de la tragedia. Habrá que ver de qué manera Tránsito Municipal, al mando de Nedel Ruiz, refuerza los programas de educación vial y acciones de vigilancia por la ciudad, pues ya quedó muy claro que el problema no es la falta de semáforos en cruces peligrosos, sino la escasa o nula cultura vial que hay en el municipio.

Tenía que suceder. Algo que solo se iba anunciando durante el año, es que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) requeriría de un momento a otro el apoyo financiero, ya fuera del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento, pues las finanzas no han sido muy favorables, pero a raíz del problema que se presentó al inicio de esta semana, cuando tuvieron que desembolsar una cantidad considerable para pagar parte del adeudo a la CFE, terminaron por pedir el apoyo del Ayuntamiento para cubrir el pago de esta quincena a los trabajadores, por lo que el tesorero municipal, René Valenzuela, señaló que únicamente se les podía otorgar la cantidad de 300 mil pesos para pagar a los sindicalizados, mientras que los empleados de confianza tendrán que esperar a que los usuarios paguen el servicio de agua potable para que caiga algo de dinero a las arcas de la paramunicipal.

Para la nueva administración. Los trabajos para empezar a moverse en apoyo de los habitantes de Chumpilihuistle ante la situación del puente que se está deteriorando y podría desplomarse, ya se empezaron a dar, pues la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez declaró que ya se hicieron las gestiones pertinentes para que se haga algo al respecto, pero quedará a manos de la próxima administración el llevarlo a cabo, ya que a decir de la primera edil, no cree que se termine en este tiempo que le queda a cargo del municipio, por lo que el alcalde electo, Miguel Ángel Angulo Acosta, es quien tendrá que ponerse las pilas para darle continuidad a esta obra y no se quede como una simple esperanza que no se les fue cumplida.

La reconciliación. Se llegó la hora de la fumigación para combatir el mosco en el municipio de Mocorito, y es que después de algunos días de estar entre dimes y diretes, las autoridades de Salud y municipales de Mocorito hicieron lo correspondiente. Hay que recordar de que el edil Valerio Cervantes Gastélum dijo en una sesión de Cabildo que los mocoritenses se estaban quejando de la gran cantidad de moscos, mientras que el regidor Aurelio Zazueta comentó que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, pedía químicos para fumigar, a lo que el presidente respondió que ya se le apoyaba con combustible y ya estaba enterado de la situación, mientras que al final los afectados eran los habitantes de las distintas comunidades donde prolifera el mosco.