Sin quitar el dedo del renglón. Con firmeza es como se dijo que sigue la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en el tema de acompañar a los habitantes de las comunidades que están sufriendo con los apagones a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir que se haga algo al respecto y que ya no batallen con este importante servicio, pues por más llamados que hace la gente a las autoridades del Ayuntamiento del municipio costero no han podido hacer nada, pues ni a ellos mismos les han respondido haciendo oídos sordos, y para que se pueda hacer algo y sientan el rigor, dijo, va con ellos con todo, y no es para menos, ya que son muchas las quejas que se le han hecho llegar y sin poder hacer nada.

El semáforo. A partir de hoy todo el estado de Sinaloa está en color verde en el semáforo epidemiológico, lo cual no cambia para muchas personas, quienes continúan con el temor de sufrir un contagio de covid-19 y tienen la duda sobre en qué se basó la Secretaría de Salud, encabezada por Efrén Encinas Torres, para determinar que la semaforización vaya mejorando tan rápido y que todo puede volver a la normalidad. Mientras tanto, la duda entre una parte de la ciudadanía se fortalece al mostrar cifras desfasadas, tanto de casos positivos como de fallecidos. Sin embargo, el Sector Salud afirma que esto se debe a que se deben contabilizar bien y que se tardan días en recabar la información para confirmar al 100 por ciento las causas de muerte de algunos pacientes.

Pueden estar tranquilos. Y a propósito del semáforo epidemiológico en color verde, en los planteles educativos de nivel básico en la región del Évora se pueden ver muy pocos estudiantes que asisten a clases, pues todavía no se da un regreso formal, lo cual fue puesto a consideración de cada escuela y, mientras existe temor de contagios entre los padres de familia y alumnos, el jefe de Servicios Regionales de la región, Roberto Sánchez Cázarez, señala que hasta ahora la situación está controlada al no haber reporte de contagios, es por ello que algunas escuelas que se encuentran todavía con la modalidad de clases virtuales ya piensan en el regreso a las aulas, y en otros casos piden a los padres de familia que tengan la confianza de enviar a sus hijos, como en la escuela secundaria Adolfo López Mateos, en la cabecera de Angostura, que hoy inician con clases presenciales.

Una manita de gato. Ya hacían falta los trabajos de pintura de vialidades en la ciudad de Guamúchil, pues ayer a muy temprana hora se observó al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recorriendo el primer cuadro a bordo de camionetas realizando la pinta de las calles, así como en las carreteras, en el tramo del acceso norte, una labor de mantenimiento que es importante para fomentar una mejor cultura vial, pero que de parte del Ayuntamiento será necesario reforzar con programas de educación vial, mismos que por obvias razones disminuyeron con la llegada de la pandemia y entre los cuales está rehabilitar la escuela de educación vial con la reapertura de los planteles, labor que deberá retomar el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, al menos para dejar un avance, pues ya ha quedado más que claro que la cultura vial es lo que más se requiere en esta ciudad.