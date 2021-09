La lucha. En donde dicen más vale ponerse el huarache antes de espinarse es en la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, que dirige Faustino Hernández, y es que el fin de semana pasado realizaron el primer encuentro, en donde se anticipan para analizar el presupuesto federal del 2022. El detalle es que asegura el líder en Sinaloa que por lo menos quieren ver en el proyecto de presupuesto del próximo año reflejado el precio objetivo de la comercialización por lo menos como se tiene este año, que les brinde certidumbre y certeza a los productores. El temor de no planear y quedarse sin un respaldo en el presupuesto.

De nueva cuenta. Los que sí de plano no han sabido cómo erradicar las unidades pirata en los campos agrícolas y que los trae de paño en paño son los mismos transportistas, a quienes les bajan el pasaje, pues ya los empiezan a traer en jaque, y lo cual tiene bien preocupado al presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo, Óscar Artemio Angulo, quien dice que les pega duro este problema. No es para menos la preocupación, porque dice que ni para cubrir gastos de gasolina les sale, y es una de las actividades más esperadas para sacar el sustento. Mucho se ha mencionado de los problemas que existen a la hora de transportar a personal al campo donde ellos deben laborar, que ahora el presidente de la Unión anda buscando que las autoridades vigilen y no dejen que siga pasando esta situación.

La acusación. La regidora Diana del Rocío Chimal López hizo público en Cabildo que en repetidas ocasiones ha pedido el apoyo de Obras Públicas, a cargo de Hugo Alberto Soto Mata, para que se pinten y se señale el espacio de los peatones sobre las avenidas para que puedan cruzar la calle de una manera más responsable, sin embargo, el titular de Obras y Servicios Públicos ha hecho caso omiso a la petición de la edil, y al sentirse ignorada por el funcionario, se vio en la necesidad de acusarlo con la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz, de quien espera sí haga lo pertinente y le dé un jalón de orejas a Soto Mata para que ponga mano sobre la obra, pero lo que sí fue notorio es que cuando estaba dando la queja la comidilla fue que es la misma respuesta que da el director de Obras Públicas a cualquiera que se atreva a pedir apoyo para solucionar una petición ciudadana.

No más zozobra. Después de años de vivir con la zozobra en el edificio de la Delegación de Cruz Roja Mocorito, en la cabecera municipal, al personal por fin se le cumplió el sueño anhelado, y lo más importante: la seguridad a su integridad, ya que las instalaciones y techos se encontraban en malas condiciones, a tal grado, de que tanto Protección Civil como la Dirección de Obras Públicas habían indicado que representaba un riesgo para el personal, pero afortunadamente por fin ayer se inició con la demolición de las instalaciones, que serán remodeladas durante cinco meses aproximadamente, comentó la presidenta del Patronato de la Delegación, pero por el momento ya se tiene asegurado el recurso de la primera etapa, y más gestiones habrán de continuar para que la nueva casa de Cruz Roja quede al cien por ciento concluida.