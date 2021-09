Luz verde. En el municipio de Mocorito ya se acercan a la nueva normalidad porque, como se dice coloquialmente, ya tienen luz verde con el cambio del semáforo epidemiológico, por lo que de manera rápida se organizaron las autoridades para dar inicio con la reactivación del Pueblo Mágico, que depende en parte de la actividad turística por la gran cantidad de visitantes registrados en los últimos años. Uno de los primeros anuncios acordados en la reunión que sostuvo el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro con funcionarios municipales, titulares de Protección Civil y Seguridad Pública, fue la reapertura del tan esperado evento semanal Viernes de Plaza, que es uno de los programas más exitosos coordinados por la Dirección de Turismo. Pero como siempre hay un ‘pero,’ por el riesgo que conlleva este tipo de eventos, el reto será sin duda el control de las aglomeraciones que se podrían generar en la plazuela municipal, ya que la ciudadanía está ansiosa por volver a las actividades recreativas y musicales, y es en este punto donde las autoridades habrán de demostrar la capacidad de logística y control para procurar la protección de la salud pública de locales y turistas.

Contra corriente. El próximo mes la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, presentará su tercer y último informe de labores, y previo a ello asegura que se han dado buenos resultados a pesar de haber tenido una administración accidentada en el tema de los presupuestos, la pandemia y algunos desastres originados por fenómenos naturales, por lo que tuvieron que nadar contra la corriente un buen tiempo, ya que prácticamente dos terceras partes de su trienio se ha trabajado en acciones contra el COVID-19. Pero mientras la primera edil angosturense asegura que se trabajó en pro del desarrollo del municipio, hay quienes señalan que pudo haber hecho más y que al salir quedarán muchas promesas sin cumplirse. Ahora sí que como dicen por ahí, ‘cada quien habla como le fue en la feria’, y como en todos los municipios, quedarán varios pendientes que tendrá que retomar el Gobierno entrante.

Acceso estrangulado. Luego de la solicitud hecha a Cabildo en Salvador Alvarado para la construcción del nuevo fraccionamiento Valle Bonito 4, en la zona sur de la ciudad de Guamúchil, quien dejó puesto sobre la mesa el tema de lo importante que es pensar en un nuevo acceso y salida para esos fraccionamientos fue el regidor Gilberto Lugo, pues expresó que el acceso y salida está “estrangulado”, pues sin tener el número exacto de viviendas que hay actualmente en esa zona, mencionaba que son alrededor de 4 mil y es un gran caos el que se genera en el acceso de la carretera México 15, y es que a pesar de contar ya con semáforos, son muchos los automovilistas que no respetan los señalamientos y cruzan en el momento que les da la gana, por lo que quedaría la propuesta para la próxima administración de contar con otro acceso y salida en forma de este sector de la ciudad.

El bacheo. Bastante falta hace continuar con el programa de bacheo en Salvador Alvarado, y es que la avenida Mariano Matamoros se encuentra en muy mal estado, pero hasta el momento no se ha visto acción por parte de la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Hugo Alberto Soto Mata. Lamentablemente hace tiempo que las actividades de bacheo no se continuaron en las zonas más afectadas, y esto no solo está a la vista de cualquier ciudadano, sino que hasta en Cabildo se le ha señalado el poco trabajo y el gran desinterés que tiene en ciertos asuntos que le competen a su área.