La bandera. El Gobierno de Mocorito se ha jactado de ser un ejemplo en transparencia en el estado de Sinaloa, bandera con la que han navegado en la presente administración que encabeza Guillermo Galindo Castro, sin embargo, una cosa es el discurso oficial y otra la percepción ciudadana de cómo se ven reflejadas las acciones del Gobierno Municipal a favor de sus comunidades. Tal es el caso de la aplicación del Impuesto Predial Rústico Municipal, que es uno de los temas que mantiene inconformes a habitantes de algunas sindicaturas, como en el caso de una de las más grandes, con cerca de 50 comunidades, donde parece ser ha faltado mucho por hacer en el mejoramiento de los servicios públicos. El cuestionamiento del síndico municipal de Pericos, Jesús Enrique Navarro, es un ejemplo de la exigencia de transparencia de los mocoritenses, y si bien es una realidad que las necesidades siempre superarán a los recursos disponibles para atender las peticiones del Pueblo Mágico, no está de más hacer una valoración en las prioridades en comunidades que no han sido beneficiadas con el IPR.

¿Y dónde está? Es lo que se preguntan algunos de los habitantes de Salvador Alvarado al referirse al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, pues tristemente el trabajo no ha sido el mejor en esta administración, dejando mucho qué desear, porque cuando no es un problema de aguas negras, o de alumbrado público, así como llamado en la reparación de calles, de él no hay ni sus luces, cuando es su responsabilidad, a ciencia cierta es dar respuesta para que mejoren los servicios públicos y sobre todo estar al tanto de lo que vaya surgiendo día con día, pero tal parece con sus acciones que no les da mucha importancia, pues está escondidito, sin dar la cara cuando más lo ocupan. Tal parece que ya solamente está contando los días para que termine su periodo en esta administración.

La condición. Luego que se presentara ante Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado la petición para crear un asentamiento más, el cual se denominará Valle Bonito 4, el presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, la puso muy sencilla y fácil, y es que si no se da otra opción de entrada y salida de ese asentamiento humano, no se dará la anuencia para que se le entregue el permiso de uso de suelo. La realidad es que este asentamiento humano, el más grande de la ciudad, no solo requiere de un acceso más, sino de una planeación adecuada que permita tener las condiciones necesarias para que se establezcan salidas y entradas con mejor calidad de vida que las que actualmente se tienen, debido a que en las horas pico se tardan varios minutos, porque es una sola calle la que da este servicio.

El tiempo se agota. A Pedro Inzunza, director del Instituto Municipal de Cultura De Mocorito, hace aproximadamente un año fue comprometido públicamente por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel a culminar con el proyecto del museo Los Tigres del Norte, pero el tiempo se acorta y aún no logra que el municipio entregue tan anhelada obra. Lo más feo del asunto es que siendo el Pueblo Mágico considerado como la Atenas de Sinaloa gracias a su cultura, esta área no ha mostrado ningún proyecto propio y el director solo se ha dedicado a esperar ayuda de parte del gobierno estatal, porque esta obra se mantiene a la espera y con paso muy lento desde el periodo administrativo anterior.