No hay de otra. Aun cuando el síndico municipal de Villa Benito Juárez, en Salvador Alvarado, pidió al Ayuntamiento que dejaran de utilizar el basurón de Tamazula Segundo para tirar los desechos de Guamúchil, el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, señaló que lo seguirán haciendo, pues no hay de otra, al menos de forma temporal, pues al basurón, ubicado en las inmediaciones de la Ciénega de Casal, se dificulta el acceso por las condiciones del camino, pero tampoco se sabe qué tanto tiempo vayan a seguir utilizándolo. A ver qué medidas tomará ahora el síndico de Villa Benito Juárez, pues había señalado que únicamente pedían que se utilizara este espacio para tirar la basura de la sindicatura, ante la saturación que presenta y de no ser escuchados, podrían recurrir a bloquear el acceso a los camiones recolectores que llegaran de Guamúchil. ¿Se animará a cumplir su palabra?

Se acabó el tiempo. Mañana culminan labores de la 63 Legislatura en el Congreso del Estado y con ellos la hora de despedirse de su curul en este periodo de la diputada del distrito 10, que comprende Mocorito y Badiraguato, Guadalupe Iribe Gascón, así como de la diputada mocoritense, Gloria Himelda Félix Niebla, quienes no lograron mostrar acciones que respaldaran su labor, al menos de manera individual, pues durante los tres años que ocuparon el cargo, no presentaron ninguna iniciativa por sí solas, mientras que en grupo parlamentario, ambas diputadas del PRI, participaron en un total de 130 iniciativas y, en conjunto con otros diputados, Iribe Gascón trabajó en un total de 11 y Félix Niebla en 15. Esta última repetirá puesto en la 64 Legislatura, tres años que tal vez, servirán para que pueda poner manos a la obra y trabajar un poco más en presentar propuestas de su propia cosecha.

Riesgo. A poco más de un mes de que se registró una tormenta que ocasionó diversos daños en la ciudad de Guamúchil, donde una de las afectaciones fue una parte de la barda perimetral de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia La Gloria, hasta ahora no se ha hecho algo para ver de qué manera se puede corregir este daño, y es que hace menos de un año que el Gobierno del estado a través del Isife entregó esta obra, pero a raíz de lo que ha pasado y de que no se han puesto manos a la obra para tratar de corregir la situación, el riesgo está latente, pues los padres de familia temen que la barda se siga cayendo y alguien, especialmente niños, salgan lastimados, pues lo ocurrido dejó ver una obra de mala calidad.

A trabajar. Una vez más, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velasco Zayas, tendrá que ponerse la camiseta y reforzar por todas las comunidades del municipio de Angostura, programas de descacharrización, pues las quejas por parte de síndicos municipales de que hay muchos moscos no dejan de presentarse, cuando se supone que en esta temporada, que se sabe que abundan estos insectos, se deben realizar las diferentes actividades, así como las fumigaciones para disminuir las probabilidades de que exista un brote de enfermedades como el dengue, lo cual preocupa a toda la ciudadanía y no es para menos, pues estos insectos son un gran dolor de cabeza.