En ceros. A unos días de haber tomado las riendas de la Asociación Ganadera Local de Angostura, el nuevo presidente, Martín Humberto Valles Castro, dio a conocer la grave crisis por la que atraviesan y que muchos dolores de cabeza les provocará, pues como lo informara ayer Valles Castro a los socios, recibió este organismo completamente en ceros, además que los equipos con los que se cuenta se encuentran en mal estado y para poder sacar adelante el trabajo tendrán que estar haciendo milagros prácticamente, cooperando entre ellos mientras logran estabilizar el barco. Además, el líder ganadero señaló que prácticamente llegó a ciegas, pues no conocía la situación hasta que tenía las riendas en sus manos, por lo que ahora no les queda más que tener fe en que todo mejore.

Colorados y descoloridos. “Más vale ponerse colorados ahorita y no descoloridos después”, fue una de las frases que utilizó Andrés Urías, presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, al finalizar la asamblea informativa realizada ayer, esto al referirse a la definición del plan de siembra, la cual deberá hacerse de manera responsable y más apegada a la realidad, ya que aún no les han asignado los volúmenes de agua, por lo tanto habrá que esperar a que se realice una reunión con la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa para proceder a establecer el programa. El descontento de los usuarios no se hizo esperar porque el inicio del ciclo agrícola ya está a la vuelta de la esquina y deberán elegir el cultivo de mayor demanda. Unos lo externaron de manera pública a su líder, pero otros se esperaron a salir de la reunión para expresar entre dientes y con un rostro de decepción su inconformidad porque aún no hay certeza y el panorama no es alentador.

El basurero. En la colonia Centro, en la cabecera municipal de Angostura, vecinos han señalado que el Gobierno municipal, especialmente el área de Obras y Servicios Públicos a cargo de Elizabeth Osuna, no se ha hecho cargo de la problemática de la recolección de basura, y es que hace aproximadamente dos semanas que el camión solamente pasa sin llevarse los desechos de los ciudadanos, incluso afirman que el día domingo pasaron tres camiones recolectores y ninguno se detuvo por la basura que se encuentra por las diferentes calles. Lo peor del caso es que no solo es la cabecera, sino que la sindicatura de Alhuey también se encuentra en las mismas condiciones y los montones de desperdicios, tanto de comida como de envolturas de diferentes alimentos, se pueden observar en las esquinas de las avenidas.

Gran reto. En lugar de ir descendiendo en el índice de pobreza en el municipio de Angostura, tal parece que es todo lo contrario, pues por más apoyos y trabajos que ha realizado la Dirección de Bienestar Social, que encabeza Omar Duarte Rodríguez, no se ha podido controlar esta situación, sino todo lo contrario, cada año va aumentando, causando una gran problemática, y como ya faltan muy pocos días para el inicio de la nueva administración, quien tendrá un gran reto en este sentido será el o la encargada de esta dependencia, pues se trata de un tema que no se debe dejar de lado, ya que es preocupante y si no se toma en cuenta o no se le da la importancia debida, podría complicarse más.