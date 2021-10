El hallazgo. Un tema que no puede dejar de abordarse y que es delicado, ya que tiene que ver con el manejo que se le debe de dar al equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública, es la información que se dio a conocer en la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en donde se solicitó la baja de 90 chalecos que estaban guardados en una de las áreas de Seguridad Pública, pero que se tenían muchos años abandonados y aunque no se especificó cuántos, se dijo que se dejaron por administraciones pasadas. La solicitud de la síndica procuradora, Alejandra Mejía Zámano, fue aprobada por el cabildo, no sin antes señalarle el por qué hasta un mes antes de cerrar el Gobierno se percataron del hallazgo, lo que fue calificado como un descuido que no debería de presentar, porque este tipo de situaciones coadyuvan a que el municipio pierda apoyos de fondos federales, dijo el Regidor Gilberto Lugo.

El tiempo. Se les hizo corto el tiempo que estuvieron ocupando un puesto en el Gobierno municipal a los regidores de Mocorito, en especial a Edgar Alonso Belmontes Rubio, Heidy Dannel Sillas Lara y a Karina Lara Ibarra quienes durante la mayoría de las sesiones de cabildo brillaron por su ausencia y solo fue que no asistían, sino que solo levantaron la mano para votar a favor o en contra de las peticiones y solicitudes que los demás ediles presentaban, incluso hasta el edil suplente Aurelio Zazueta tuvo más participación que fue un periodo corto.

Ayuda urgente. Dice un conocido dicho más vale prevenir que lamentar, pues la presencia de baches en los tramos carreteros en el municipio de Angostura han puesto en alerta roja a sus ciudadanos, quienes solicitan a las instancias correspondientes se haga algo para evitar mayores percances. El detalle de este problema es que no es algo de ayer, sino de año con año pero en esta ocasión la situación ha ido aumento y saliéndose de control, pese a que se tapan de manera frecuente, prácticamente se convirtió en un cuento de nunca acabar, pues cuando no es uno, es otro. La petición es que la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Angostura ponga manos a la obra y se dedique antes de terminar el periodo trabajando con la reparación de los baches que más de alguno ya le ha costado la reparación de sus autos y lo que piden es que no solo sea por encimita sino reparación general bien.

Preparando salida. Y no precisamente la salida de la administración sino para el viaje que planea la directora del Sistema DIF de Salvador Alvarado, Datneth Valenzuela a las cabañas de Surutato en el municipio de Badiraguato, como un agradecimiento por el trabajo realizado en la actual administración. A este agradecimiento se sumó el tesorero, René Valenzuela quien puesto se dijo ofrecerles la carnita asada durante su estancia que se pretende llevar a cabo a mediados del mes.