¿Qué pasó? La mañana de ayer tuvo lugar un hecho inédito en la ciudad de Guamúchil, pues se quedaron sin luz en las instalaciones de la Delegación de Cruz Roja, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el servicio de energía eléctrica ya que no se cumplió con el pago correspondiente. La pregunta es, qué pasaría con la administración de la benemérita institución, área a cargo de Rosa Isela Parra Soto, ya que la CFE acuerda convenios, pero en esta ocasión parece ser que les aplicó tolerancia cero, por lo que ante la situación que se les dejó venir se tuvo que pagar el adeudo, pero los afectados al parecer fueron algunos empleados que se quedaron sin su quincena, al destinar el recurso de nómina para salir de la emergencia. El corte de luz es resultado de la crisis financiera que sigue afrontando la administración y que por más esfuerzos que se hagan parece que no logran estabilizarse, lo que sin duda tendrá reacciones en el personal tarde o temprano, ya que al quedarse sin paga podrían irse a paro laboral de nuevo ya que esta situación no es algo nuevo para ellos.

En el proceso. Tarde pero seguro iniciará el proceso de entrega-recepción en el municipio de Salvador Alvarado, y aunque el alcalde electo, Armando “Iguano” Camacho Aguilar, hasta ahora no ha dicho formalmente los nombres de quienes lo acompañarán en este trabajo previo a tomar las riendas del Ayuntamiento, de acuerdo con información filtrada se sabe que en su equipo de transición va a la cabeza Martín Camacho Figueroa, excoordinador de Becas de Manutención de la SEPyC, acompañado de la síndica procuradora electa, Martha Olivia González Montoya, y enseguida figuran los nombres de la coordinadora de Morena en Salvador Alvarado, Paulina Saiz Aguilar; Daniel Parra Montoya, Ana María Villela Velázquez. También aparece quien fuera tesorero del Ayuntamiento alvaradense en la administración de Gonzalo Camacho, Julio César Barrón Prado; Jairo Pérez Valdez y José Carlos Higuera Arce.

La competencia. Mientras el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mocorito, Jesús Antonio Gutiérrez Sáinz, señala que se encuentran buscando la forma de apoyarse entre todos los comerciantes para salir avantes al cierre del año, también tienen un punto qué tomar en cuenta, y esto es el comercio informal, que durante la pandemia se ha indicado su incremento pues muchas personas han encontrado en este la única manera de obtener ingresos, pero esto es considerado por los comerciantes formales como una competencia desleal y confían en que poco a poco se vayan incorporando a la formalidad, pues de lo contrario los afectan, ya que como comercios establecidos tienen que pagar una carga tributaria, mientras que los informales obtienen sus ganancias íntegras.

Luz verde. A más de un año de permanecer cerrado al público el centro recreativo Los Mezquites, finalmente la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Ángely Camacho de Ortiz, anunció que ya hay luz verde para su reapertura, pues ya se han tenido los acercamientos con las áreas involucradas y aunque todavía no se tiene una fecha exacta para ello, lo que sí es seguro que el área de Obras y Servicios Públicos tendrá mucho trabajo para que esto pueda suceder, pues al parecer, debido a que se encontraba prohibido el paso a este sitio, tampoco se estuvieron realizando trabajos de limpieza y la basura, ramas de árboles y maleza, abundan actualmente.