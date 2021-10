Mal y de malas. Primero les cortan el servicio de energía eléctrica, luego las instalaciones de la Cruz Roja delegación Guamúchil quedó en total penumbras y después los trabajadores de paga se quedaron sin el pago quincenal, por lo que desde paramédicos hasta el personal del área de intendencia realizaron un paro de labores para exigir el pago quincenal. Esta situación no es la primera vez que enfrenta una severa crisis en la que se deja sin salario a los socorristas ni tampoco la primera vez que se van a huelga para exigir a la administración que encabeza desde hace aproximadamente 10 años el doctor Jorge Luis Cervantes Contreras y la administradora Rosa Isela Parra Soto. Si bien desde el inicio de la crisis de salud, que provocó la pandemia, la situación financiera ha generado un fuerte golpe a la institución debido a que los gastos en insumos y combustibles se incrementaron también es de reconocer que al suspenderse las colectas anuales el ingreso cayó de manera considerable, por lo cual el presidente del Patronato deberá asumir la responsabilidad y salir a dar la cara para que se aclare la situación por la que atraviesa la benemérita institución y establecer un plan de rescate que permita salir de este bache financiero por el que se cruza.

Los nombramientos. Aún cuando el alcalde electo asegura que su padrino y guía político, el exalcalde Gonzalo Camacho ya tuvo su tiempo de decisión en su proceso administrativo, y que las decisiones para la integración de su gabinete serán tomadas por la administración que él y su equipo encabezan, la realidad se ve no muy clara, porque hace algunos meses el yerno, Javier Inzunza, del también exdiputado local, se dijo que había presentado su renuncia a la empresa en la que laboraba para integrarse al equipo que conformará Armando Camacho; así como él se dice que se encuentra en la lista de ser llamado a tomar en bat Roberto Valencia. Por otro lado quien se dijo está en espera que hoy llegue a las instalaciones del DIF es la excandidata a la presidencia municipal por el PAN, Mónica Sánchez Agramón que se sumarán al equipo que ayer presentó el presidente municipal electo y que tomarán protesta a partir del día 1 de Noviembre.

Los baches. Lamentablemente, el programa de bacheo no llegó a todas las calles que necesitaban de esta buena acción en la ciudad de Guamúchil, y es que son varias las avenidas que se encuentran en situación crítica, pero principalmente una de las más transitadas, que es la Mariano Matamoros, a la altura del fraccionamiento Lomas del Valle. Esta calle ya ha sido reparada en ocasiones recientes, sin embargo, las lluvias y el mismo flujo vehicular tan constante han provocado que la reparación no dure mucho y a pesar de esto, el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, no ha manifestado interés de dar solución definitiva, mientras que los más afectados son los automovilistas que circulan diariamente por la zona.

El liderazgo. Parece ser que hay muy buen respaldo de parte del gremio de la Alianza de Camioneros de Carga Pesada de la región del Évora porque no quieren dejar ir a su líder Miguel Alberto Angulo Valenzuela. Quien fue elegido por tercera ocasión como secretario general el pasado fin de semana en la jornada de votación. Y aunque arrasó sobre su contendiente de la planilla verde, también es cierto que menos de la mitad de los socios registrados oficialmente votaron, es decir de 300 votaron cerca de 150. Lo que es un indicador de una representatividad a medias porque la otra mitad de los camioneros no ejerció su voto. El líder asegura que su reelección es resultado del buen trabajo realizado y así seguirá. Pero en los tres próximos años el líder tendrá una mayor responsabilidad con los trabajadores que representa y eso habrá demostrarlo con resultados.