Los elegidos. Los valores en los nuevos funcionarios que integrarán el gabinete del alcalde electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, son una de las características prioritarias para la elección de los mejores perfiles. El alcalde electo no ha destapado nombres todavía, pero lo que sí adelantó es que ya tiene cerca de un 60 por ciento de su gabinete armado pero en su cabeza, que fue lo que dijo ayer en el evento de presentación del plan de trabajo legislativo del diputado local del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez. No es una tarea fácil y tampoco tiene mucha prisa, porque dijo que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, mientras que asegura que los elegidos serán personas que tengan un sentido humano y un don de servir, pero sobre todo “que no miren por encima del hombro al pueblo”, ya que no se debe olvidar que el pueblo es el patrón y los alvaradenses se merecen personas que trabajen. El “Iguano” se mostró fiel a los principios de la Cuarta Transformación y no queda más que esperar a conocer a los elegidos y su desempeño en la próxima administración, que ya está a unas semanas de iniciar, para poder saber si fueron los perfiles idóneos para hacer la diferencia en el gobierno municipal.

Como en el mercado. Por más que quería hacer entender a los productores la situación del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza Inzunza, presidente de este organismo, no lo lograba. y es que los agricultores cuando no preguntaban un disparate preguntaban otro haciendo que la asamblea para definir la programación de cultivos para el ciclo otoño-invierno, se extendiera más de tres horas. El presidente del Módulo ya no sabía para dónde voltear porque por donde sea le salían productores con dudas acerca del tema, incluso hasta hubo quienes aprovecharon la reunión para pedir que el dinero que pagaran en impuestos se les viera reflejado en obras que los beneficiarán.

Cero y van dos. Al parecer, la obra de ordenamiento vial del programa Calles más seguras, entregada apenas el pasado mes de agosto en la cabecera municipal de Angostura, le ha quedado chica a los conductores, pues hasta esta semana se han registrado dos incidentes en los que dicha área ha resultado con daños. Cabe recordar que el primero se registró a poco más de dos semanas de la inauguración de la obra, y en Este percance quedó inclinado uno de los postes de contención, mientras que a inicios de esta semana se registró otro hecho que circuló en video en redes sociales donde se ve un tráiler maniobrando en el reducido espacio de la calle 16 de Septiembre y el bulevar Venustiano Carranza, derribando el frágil poste con la nomenclatura de las calles en el intento. Sin duda, esta obra que destacó en su momento la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez como de suma importancia, no ha sido bien vista por muchos ciudadanos debido a la reducción que se hizo de las calles.

Dios aprieta pero no ahorca. Un buen respiro es el que le dio el semáforo verde a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de Angostura, el cual se ha visto reflejado en la mejora de la economía que, de acuerdo con la presidenta del organismo, Liliana Camacho Mejía, repuntó en un 30 por ciento y que sin duda alguna es un gran respiro para ellos, pues desde el inicio de la pandemia se vieron muy golpeados, y no es para menos, pues ya era hora de que les tocara algo bueno y no solamente estarse viendo afectados todo el tiempo, situación que los tenía sin encontrar la luz al final del túnel esperando un milagro para salir adelante y ver despuntar aunque sea un poco al comercio local.