La amenaza. Para los socios productores del Módulo de Riego V-II parece que les llegó un hasta aquí, luego que se verán obligaditos a pagar las deudas que tengan con el organismo, de lo contrario ingresarán a la base de datos del buró de crédito por no haber cumplido con sus compromisos económicos. Ante esta situación, Óscar Inzunza Inzunza, presidente del módulo, fue muy claro y tajante con los agricultores al confirmar que hay una lista de deudores que está conformada por más de 100 integrantes de este gremio y que no se permitirá que las deudas que tiene con el módulo queden en el olvido, de lo contrario se buscó la forma de que paguen más rápido o se verán afectados porque al estar en lista de buró, no tendrán acceso a ningún otro crédito. Por lo pronto estas acciones de búsqueda y cobranza han ido generando resultados que han recuperado una buena cantidad, pero hay más que no se han preocupado por ir blanqueando sus cuentas, por ello la medida de integrarlos al buró de crédito a quienes no cumplan con el compromiso asumido en el Módulo de Riego.

Le llueven las quejas. Cuando no es en La Reforma, Angostura, que piden más camiones de recolección de basura y una solución a las irregularidades de este servicio, ahora es en las comunidades de Capomos, El Ébano y entre otras más que se quejan del mal servicio que se ha estado brindando últimamente de parte del área de Servicios Públicos. La realidad es que cunden las peticiones a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, que coordina Elizabeth Osuna, sin embargo, hasta ahora la funcionaria por más esfuerzos que realiza para avanzar no se puede hacer más, lo único que le queda es pedir paciencia porque cuando no les llueve les llovizna con tanta queja por todos lados y los días se agotan para poder cumplir con normalidad y con resultados que dejen contenta a la ciudadanía.

Sin respuesta. A unos días de cerrar la actual administración municipal, el tema de la creación de un panteón municipal nuevo no se ha podido concretar. Hace un año la coordinadora de los panteones municipales informaba que los camposantos se encontraban saturados y era imposible dar el servicio. En el mes de julio pasado la presidenta municipal, Pier Angely Camacho Montoya, acompañada de algunos regidores recorrió cuatro terrenos en los que pudiera instalarse el nuevo camposanto, fecha que desde entonces la dirección de Obras y Servicios Públicos que dirige Hugo Alberto Soto Mata se encuentra realizando los estudios de suelo así como las distancias e inversión que se tendrá que hacer para el servicio de agua potable y energía eléctrica. Desde ese entonces no se ha sabido ningún resultado y a 19 días que le queda a la administración pudiera quedar este tema volando en un hilo y sin resultado.

El apoyo. Una importante campaña de recaudación de fondos inició el día de ayer en la Estación de Bomberos de Guamúchil, la Colecta Empresarial, con la esperanza de recaudar 800 mil pesos. La meta del año pasado, pero que desafortunadamente no pudieron lograr, reconoció el presidente del Patronato, Felipe Valenzuela. Ahora sí esperan que el apoyo pueda fluir más porque a pesar del respaldo que han recibido del sector empresarial aún falta una parte de las empresas por sumarse a la noble causa. Y este año es su oportunidad para hacerlo. Porque sin duda, son los bomberos los que nunca pararon actividades desde el inicio de la pandemia y siguen al pie del cañón para servir a quien lo necesita. Es momento de que ahora los empresarios y nuevos emprendedores respondan al llamado y no solo llamen cuando necesitan ser auxiliados.