Lo piden a gritos. Parece ser que ahora sí ya abrirán el área recreativa de Los Mezquites en Guamúchil, porque la limpieza del área se planea terminar este fin de semana, y a decir de la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz, es probable que sea pronto, pero de momento no hay nada confirmado. Lo que sí es que la Coordinación de Servicios Públicos ha estado trabajando desde la semana pasada en la selva que se formó en el lugar, porque con más de un año y medio no es cualquier cosa terminar el trabajo en dos semanas; pero el equipo de Fausto Favela no ha dejado de trabajar para que quede en buenas condiciones este sitio que ya piden a gritos que se reaperture, al ser un espacio de convivencia muy visitado por locales y foráneos.

La primera tarea. Se acerca la toma de protesta de la nueva administración municipal en Salvador Alvarado, y con ello la primera tarea que tendrán será el operativo del Día de Muertos, por lo que a poco más de dos semanas de este, el alcalde electo, Armando Camacho Aguilar, ya ha puesto manos a la obra y señala que se tiene avance en algunos aspectos, y es que como la fecha es prácticamente llegando a la silla, no los podía tomar detrás de la puerta, por lo que mientras la actual administración se preocupa por dejarles los panteones limpios y listos para los visitantes, lo demás ya les correspondería a los de la administración entrante, aunque faltaría ver y dar a conocer detalles del operativo y venta de flores, siendo esto último lo que más polémica desata año con año, por el tema de los vendedores ‘golondrinos’.

Esperan ansiosos. El programa de descuentos denominado Buen Fin promete ser de gran ayuda para que los comerciantes locales puedan ver un repunte en sus ventas, y a un par de semanas que se lleve a cabo, los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Évora tienen una buena expectativa al respecto y se espera que al menos el 50 por ciento de los comerciantes participen, ya que como señalaba el líder de la Canaco, Carlos Orduño López, es una buena oportunidad para la reactivación económica luego de más de un año de sufrir pérdidas debido a los constantes cambios en el semáforo epidemiológico por la pandemia de COVID-19.

Hasta que se le va a hacer. Tras permanecer muchos años como ‘elefante blanco’ a un costado de las instalaciones del Ayuntamiento de Angostura, el edificio que se decía, sería habilitado como oficinas de Servicios Regionales de la SEPyC en Angostura, finalmente ha empezado a tomar forma para ser utilizado como el inmueble que albergará la Casa de la Cultura y el Archivo Histórico del municipio costero, y a inicios de esta semana se pudo observar que se estaban llevando a cabo actividades de limpieza y acomodo de algunas cosas en su interior. Cabe mencionar que el edificio fue cedido en comodato mediante un convenio que firmaron el secretario de Educación Pública en el estado, Juan Alfonso Mejía López, y la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en febrero de este año.