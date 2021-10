En la zozobra. Por los pasillos de la Presidencia Municipal de Salvador Alvarado se respira la zozobra de los trabajadores, que entre ellos se preguntan cuál va a ser su situación con el cambio de Gobierno, y no porque no sepan que al llegar el nuevo alcalde vendrán nuevos empleados y funcionarios, sino porque hasta ahora la autoridad municipal, que encabeza Pier Angely Camacho Montoya, no les ha definido el plan de pago, quincena, aguinaldo, prima vacacional. Largas van y más van, porque ya ven perdido por lo menos el aguinaldo, porque se rumoró que será un “encarguito” que le dejarán al presidente municipal electo, Armando Camacho Aguilar, para que en el mes de noviembre les dé este incentivo y las gracias por su participación.

En unidad. A más de 15 días de entregar la administración municipal, la presidenta de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anda de arriba para abajo con limpiezas sobre algunas áreas que con las lluvias quedaron enmontadas en el municipio. Los empleados y funcionarios municipales han salido a las diferentes áreas para realizar labores de limpieza y pintado, no es para menos, pues la palabra unidad parece ser que ahí se aplica muy bien, pues desde tempranas horas ya se encontraban limpiando, con el fin de dejar un municipio limpio y rechinando al alcalde electo, Miguel Ángel Angulo. Hasta aquí todo bien, sin embargo, este respaldo que hoy recibe la presidenta municipal le faltó tenerlo en todo el proceso de gobierno, para dejar mejor parado al municipio con más obras y acciones de gobierno que sumen a hacer crecer como próspero a Angostura.

Las aguas mágicas. Mocorito Pueblo Mágico, orgullo de quien llega a la máxima silla del Ayuntamiento, sin embargo, para muchos habitantes, entre ellos el señor Jorge Ochoa, es el Pueblo de las Aguas Negras ,porque desde la administración de José Eleno “Pepito” Quiñónez, hasta la actual administración de Guillermo Galindo Castro, han tenido problemas de drenaje por la calle Morelos, justo a 100 metros de la Parroquia de La Purísima Concepción, y nadie les ha dado una solución, y todo pareciera que ni se las darán, debido a que el alcalde Guillemo “Memito” Galindo ya va de salida. Mientras tanto, la población debe seguir soportando los fétidos olores de estas aguas negras que brotan año con año.

El eterno problema. En una sola calle del Centro de Guamúchil, laIndependencia, en el municipio de Salvador Alvarado, hay tres baches que ya se transformaron en boquetes. Este es solo un ejemplo de las malas condiciones en que se encuentra el pavimento en el primer cuadro del Centro de la ciudad. Aunque en diversas ocasiones la Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado ha realizado el programa de bacheo, parece ser que el problema los rebasó en los tres años de Gobierno, porque es común encontrarse baches por todos lados. Pero parece ser que el director, Hugo Soto Mata, ya no podrá realizar el último bacheo de la administración en las semanas que le faltan de Gobierno, porque, como dicen, hay obras prioritarias y esta no entra ya en los pendientes a sacar. El eterno problema seguirá afectando a los conductores de las vialidades del Centro y cada vez más se abrirán los boquetes, hasta que se conviertan en un punto de riesgo alto, y ahora sí serán atendidos.