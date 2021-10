Cobros y mejoras. Brindar certidumbre a los locatarios del Mercado Municipal de Angostura es lo que se pretende mediante el otorgamiento de concesiones, y según lo comentado por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hace unos días, se proponen concesiones por 15 años como máximo con evaluaciones cada tres años con el fin de que se tenga un orden, y una vez otorgadas dichas concesiones, que se pague oportunamente y de manera regular al Ayuntamiento, pero que a su vez los locatarios se organicen y puedan exigir a la Comuna que con el recurso que se obtiene de este pago se beneficien ellos mismos con mejoras al edificio. Por lo visto, esa sería la única manera en que el edificio del Mercado Municipal pueda verse de alguna manera rehabilitado, pues por más que se anuncian obras y apoyos, estos no terminan de llegar. A ver cómo les va con la siguiente administración.

Visto bueno. El regidor panista del Cabildo de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo Sánchez, externó el total respaldo hacia el trabajo que dio a conocer la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz en el Tercer Informe de Gobierno de la actual administración, pero respecto a algunos datos que se mencionaron, ya faltará que los funcionarios de cada área den una explicación más extensa al respecto, pues la información ofrecida en el evento de ayer se dio a grandes rasgos; mientras tanto, el edil pasista, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, expresó que algunos no se pusieron al corriente con lo que les tocaba hacer, y aunque se tuvo un año muy difícil, hubo también quienes se dedicaron a sumar para sacar adelante el trabajo.

Reconociendo la necesidad. Así fue como estuvo la directora de Obras y Servicios Públicos de Angostura, Elizabeth Osuna García, en la pasada sesión de Cabildo, donde bien clarito mencionó que es de urgencia contar con una unidad que ayude a la recolección de basura en la zona norte del municipio debido a la problemática que se ha tenido últimamente en cuanto al servicio, y no es para menos, pues seguido las molestias de la ciudadanía se las hacen saber y ellos sin poder hacer mucho al respecto, pues hace falta contar con más unidades y no nada más es de decir que se van a comprar. La directora de Obras Públicas se dijo preocupada por la situación, en busca de que la situación de la problemática ya no esté causando más molestias en algunas comunidades del municipio costero como ha ocurrido hasta ahora.

Videovigilancia. Aunque se ha dicho que las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad de Guamúchil han sido de gran utilidad, incluso para resolver casos de robos principalmente, luego de concluir la obra de ampliación del tramo carretero ubicado en la salida a Mocorito, las cámaras que se localizaban en este punto no han sido reinstaladas, y aunque se ha comentado también de supuestos daños en las mismas, tampoco se ha dado a conocer que se haya hecho alguna gestión para reponerlas y que sigan cumpliendo con tan importante función. Cabe mencionar que a principios de este año el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Barraza Morales, mencionaba que estaban en busca de concretar la instalación de 20 cámaras más en la ciudad, pero hasta el momento, al parecer no se tiene avance con esto, mientras las que ya existen no se encuentran en óptimas condiciones o ya no están en su sitio como la mencionada anteriormente.