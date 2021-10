Ahora es moreno. Luego de sus múltiples triunfos electorales y la contundente derrota sufrida el pasado 6 de junio, cuando buscaba la diputación local del Distrito 09 cobijado por los colores del PRD, José Manuel “Chenel” Valenzuela López asegura que sigue vigente, y esto se vio ayer cuando el diputado local del distrito mencionado, Ambrocio Chávez Chávez, anunció que el popular político angosturense se integraba formalmente a la Cuarta Transformación. Y es que luego de un sinfín de cambios de colores y de prácticamente reconocer que en la pasada contienda no optó por una opción que le garantizara el triunfo, ahora “Chenel” asegura seguir vigente y contar con un perfil que se ajusta a Morena, por lo que seguramente lo veremos en la próxima administración ocupando un cargo público. No hay que olvidar que tras su derrota electoral, reconoció que no sabía hacer otra cosa que no fuera dedicarse a la política, y meses después él mismo le pidió al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, que lo rescatara, pues no tenía nada seguro hasta ese momento.

La herencia. Uno de los pendientes que podría heredar la presente administración de Salvador Alvarado, que encabeza Pier Angely Camacho de Ortiz, al Gobierno entrante, es el tan llevado y traído proyecto del nuevo panteón municipal. Y es que a pesar de los esfuerzos realizados por la alcaldesa y regidores para sacar adelante el trámite de adquisición del terreno entre las cuatro opciones que tenían, no se ha logrado concretar la compra del mismo. Parece ser que son muchos los trámites que se tienen qué hacer y el desembolso también para comprarlo, por lo que a menos de 15 días de entregar la presidencia municipal a Armando Camacho Aguilar, también le entregará esa herencia, que es una gran demanda del pueblo, porque los panteones municipales ya están prácticamente saturados.

Entrada libre. Aquí no aplica el dicho de “el muerto al pozo y el vivo al gozo”, y es que a pesar de que los mocoritenses no tendrán problemas para ingresar al camposanto en este Día de Muertos, el Gobierno Municipal no será permisivo en algunos aspectos de las visitas al panteón, y el secretario, Julio Medardo Serrano Soto, dejó muy claro que no se permitirán fiestas o celebraciones, exhortando a los habitantes a que solo vayan a cumplir con la tradición y se regresen, para evitar posibles contagios de coronavirus. El funcionario fue muy claro y preciso al dar las indicaciones, debido a que afirma que no hay que caer en la inconsciencia, de lo contrario, los casos irían cada vez más en aumento y es lo que se busca evitar.

Abordándolo de una vez. Los habitantes del municipio de Angostura al parecer buscan ir afianzando el terreno para cuando inicie la próxima administración, y es por ello que ya han comenzado a solicitarle reparaciones o cosas necesarias en planteles educativos al alcalde electo, Miguel Ángel Angulo Acosta, quien está a solo unos cuantos días de llegar a encabezar la administración municipal, y ahí será cuando empiece a actuar al respecto, ya que de lo contrario se le pondrá difícil el poder atender tantas solicitudes debido a que no cuenta con los recursos necesarios y, como se dice coloquialmente, antes de correr aprende a caminar, lo cual tendrá que tomar en cuenta el presidente electo para empezar a trabajar con las necesidades de la gente que son muchas, y día con día van surgiendo nuevas.