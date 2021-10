Muy movida. Así es como se le ha podido observar a la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en estos últimos días, al realizar diferentes actividades e inauguraciones de muchas obras en tan solo un día, y no es para menos, pues lo tiene que hacer rápido, porque ya está a la vuelta de la esquina de que tienen que entregar la administración para retirarse de su cargo como primera edil. No quiere irse sin antes culminar con peticiones pendientes que le hicieron llegar en los últimos días, por lo que asegura la seguirán viendo los angosturenses, y así como lo ha venido haciendo, una de las peticiones más solicitadas por la ciudadanía es el bacheo, ya lo están realizando, cuando se había dicho que no se contaba con recursos necesarios para realizar este tipo de actividades. Lástima que este acelere le llegó tan tarde, porque si con este esfuerzo realizado en unos días ha generado acciones de bien a ver, ahora imagínense si hubiera sido desde el principio.

La lucha sigue. Los policías de Mocorito no quitan el dedo del renglón, y es que se les hace injusto que el Gobierno a cargo de Guillermo Galindo Castro haga caso omiso a las peticiones que estos exempleados le hacen por haber sido despedidos. Enrique Román, abogado de los extrabajadores de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM), afirmó que a Cristina Mápula Lares no la dejará en paz hasta que asuma su responsabilidad, así deje el cargo, y sea una simple civil más, seguirá insistiendo, porque hasta ahora no ha cumplido con su trabajo, porque no ha sancionado a ningún regidor involucrado en el tema, así que la actual síndica procuradora del Pueblo Mágico no tendrá noches tranquilas. Por lo pronto, a dos semanas que concluya la administración de Guillermo Galindo, se irá sin la preocupación de cumplir con el pago de la indemnización de los expolicías municipales.

El paquete. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado no ha cumplido a cabalidad con la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa a favor de una viuda de un expolicía que falleció en cumplimiento de su deber. Aun cuando se diga que no ha sido por falta de tiempo, sino porque el Ayuntamiento no cuenta con los recursos necesarios, en el pasado mes de agosto se cumplieron dos años de que se recibiera el oficio de notificación y que fue firmado en la Presidencia Municipal. Si bien es cierto que la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz heredó ese paquete en uno de los años más difíciles para la administración municipal, también es cierto que traspasará esa herencia que es un gran pendiente que por ley se exhorta a cumplir. Pero ya quedan menos de dos semanas por dejar la silla presidencial y está más que claro que a ese caso ya se le dio carpetazo para que sea atendido por la próxima administración.

Sin preocupación. Tras la serie de rumores que prevalecen entre los trabajadores de confianza y que ha levantado ámpula en el Ayuntamiento, el tesorero municipal José René Valenzuela asegura que no tienen por qué preocuparse, porque el aguinaldo para los empleados que cerrarán contrato a finales del mes con la autoridad municipal de Salvador Alvarado está garantizado. Y es que no era para menos, cuando se soltó desde Tesorería que no tendrían dinero para el pago de este beneficio de los trabajadores, y hasta se dijo que prevalecía la negociación con el sindicato que permitirá un apoyo económico para solventar el gasto final; pero ya todo aclarado, ahora sí a trabajar, como si recién estuvieran llegando.