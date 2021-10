Para renegar sí son buenos. Luego de tanto tiempo que ha permanecido en malas condiciones la carretera que lleva de la cabecera municipal de Angostura a la comunidad El Ébano, esta semana comenzaron algunos trabajos de bacheo en busca de mejorar el estado de la misma, pero lo curioso fue que los únicos que se encontraban realizando estas labores fueron el síndico de La Ilama, Celestino Avendaño, así como el regidor Miguel Sotelo, acción que fue reconocida por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien también destacó la gestión hecha por ellos dos para concretar estos trabajos, pero al mismo tiempo expresaba que es triste que se le echen todas las ganas para hacer esto y la gente no lo valore, pues solamente dos personas se encontraban haciendo el trabajo cuando la carretera es utilizada por cientos de automovilistas diariamente, “pero pa’ renegar sí somos buenos”, expresó y pidió que todo mundo se ponga las pilas y no le dejen todo al Gobierno.

El vínculo. Dejaron de lado los colores y se abocaron a trabajar como es debido en la recta final de la administración de Aglaeé Montoya Martínez en el municipio de Angostura, donde se hizo la donación del terreno en donde se dio el banderazo para el inicio de construcción de lo que serán las instalaciones del Banco del Bienestar, pero al respecto, el regidor emanado de Morena, José Luis Beltrán Astorga, hizo mucho énfasis en que el Ayuntamiento angosturense puede invalidar esta decisión si no se utiliza para lo que fue donado, sin embargo, ya iniciaron con la obra, por lo que felicitó al Gobierno Federal. Asimismo, la presidenta municipal reconoció la labor del Gobierno morenista y públicamente reconoció que los de guindo están haciendo un buen trabajo.

Una gran responsabilidad. Todavía no llega a ocupar su cargo, y el síndico procurador electo del municipio de Mocorito, Enrique Parra Melesio, ya tiene tarea qué hacer, pero no es cualquier tarea, pues se trata nada menos del difícil proceso que se ha llevado por tantos años en el Ayuntamiento con el tema de los expolicías despedidos que exigen el pago de su liquidación y que hasta la actual administración no han conseguido la respuesta o la solución que esperan, por lo que ahora tienen la expectativa puesta sobre Parra Melesio, ya que, dicen, algunos funcionarios podrían ser ratificados y esto les daría pie a que el síndico procurador actúe para inhabilitarlos en el servicio público como sanción al haber hecho caso omiso de la resolución que, según el abogado que lleva el caso, ha sido favorable para los expolicías.

Maquinaria. A pesar de que el Módulo de Riego V-II de Angostura se encuentra realizando un arduo trabajo para mantener la red de canales en buen estado, incluso con un buen avance, no se puede negar que también existen carencias, y a decir del presidente del organismo agrícola, Óscar Inzunza Inzunza, es importante poder contar con maquinaria nueva, pues entre la que se tiene algunas unidades ya cumplieron su vida útil, pero desafortunadamente la falta de recursos es un tema que por el momento los agobia al no poder buscar la pronta adquisición de la maquinaria que se requiere.