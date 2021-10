Advertencia tardía. A quien pareciera que le llegó su hora es al síndico procurador del Ayuntamiento de Angostura, Arturo Ávila Atondo, debido a las faltas recurrentes a las sesiones de Cabildo y sin justificación. Ya es la tercera vez que el funcionario municipal no justifica su ausencia a las sesiones de Cabildo, y a decir de la presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, ya le había solicitado de manera frecuente que estuviera cumpliendo con su deber y que asistiera a las sesiones de Cabildo, pero al ver de nuevo la silla vacía en la última sesión de Cabildo que se realizó el pasado martes, la presidenta municipal lanzó la advertencia de que si no acudía a la próxima sesión se turnará su caso para una sanción administrativa. Una llamada de atención muy importante pero muy tardía, porque prácticamente falta una semana para entregar la administración. Más parece una llamarada de petate que una verdadera intención de que se acate la normativa municipal, pero todo puede pasar en estos días.

Clientes frecuentes. Va de nuevo. En menos de tres meses la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) ha sido cliente frecuente de los amantes de lo ajeno, que en este número de ocasiones han dejado sin el cableado eléctrico a los pozos que abastecen de agua a la ciudad de Guamúchil, en otras las mismas bombas de agua, lo que genera un malestar, debido a que se interrumpe el servicio de agua potable en lo que los técnicos reparan, o si es un equipo difícil de encontrar, en lo que llegan las piezas y herramientas. Situación que deberá poner mano dura el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Manuel Beltrán Urías, y además de establecer un método de mantener seguras estas instalaciones, deberá exigir a Seguridad Pública mayor control para evitar estar en la lista de los robos frecuentes.

La pedrada. A quien no le pareció ni tantito que la directora de Obras y Servicios Públicos del municipio de Angostura, Elizabeth Osuna, se ande queriendo levantar el cuello por trabajos de limpieza en el camposanto de Alhuey ante la proximidad de fechas conmemorativas, fue al síndico municipal José Rosario López Espinoza, quien dijo que no es justo se quiera colgar medallas cuando no le corresponde, pues dijo que no fue ella quien lo realizó, y dijo sí se le pidió de su ayuda para realizar la limpieza, pero no los tomaron en cuenta y ni los ayudaron, por lo que ahora le pidió que no quiera darse créditos, cuando no les toca. Situación que trae en descontento al síndico municipal José Rosario López Espinoza, pues cuando dice que ya vieron que andaban con el trabajo en el panteón, de la nada aparecieron algunas máquinas, que sin avisar para coordinarse en los trabajos, empezaron a mover los escombros.

La denuncia. Con las manos en la masa encontró el regidor Gilberto Lugo Sánchez a algunos trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) realizando algunas acciones ajenas a la Junta y utilizando las unidades de la paramunicipal en beneficio de una empresa privada, la cual trabaja en el subcolector Gabriel Leyva. Según palabras del edil, los trabajadores de la Japasa se encontraban fuera de su horario laboral, sin embargo, confirmó que sí se estaba haciendo uso de la camioneta que pertenece a la Junta de Agua, lo que representa una falta muy grave.