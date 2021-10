Que quede claro. ¿Atendieron el llamado de los padres de familia o acataron una orden de regresar a las aulas? De parte de los dirigentes nacionales y estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 53, es una pregunta que quedará en el aire, pero lo que sí es un hecho es que ya se volverá a las aulas el próximo lunes en la región del Évora, acción que incluirá solamente algunos planteles educativos de nivel básico, en su mayoría primarias. El coordinador sindical en la región del Évora, Tomás Enrique Cervantes López, quiso dejar muy en claro que la decisión es resultado de un largo proceso y que es en respuesta a la solicitud de los padres de familia y no es porque “doblaron las manitas”, dijo al replicar del porqué estaban firmes con no regresar a clases hace apenas unos días y ayer se anunció la decisión de volver.

A ponerse las pilas. Quien tendrá que ponerse las pilas antes de terminar la administración y que no deje muchos pendientes, es el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JAMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, pues ya solo faltan unos cuantos días para que deje su cargo en la paramunicipal y cuando no le llueve le llovizna con tantas quejas y necesidades que van surgiendo, por lo que tendrá que poner manos a la obra si no quiere que se le junte el trabajo, pues quien tome el cargo tendrá que ser muy movido, si no, se lo comerán tantas necesidades, por lo que tendrá que saber muy bien no solamente la nueva o el nuevo gerente, sino todos los que tomarán un nuevo cargo, que al dirigir este organismo tienen que ver más adelante previendo las consecuencias que pueda traer la situación actual.

Cambio de último momento. A solo 10 días de terminar sus funciones como regidor del Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, a Francisco Everardo Meléndrez Hernández le fue aprobada una solicitud de licencia para separarse del cargo, señalaba, por motivos personales, aunque se sabe que su intención es participar en una planilla en el proceso en el que se renovará la dirigencia del SNTE 27. El ahora edil con licencia asegura que se va con muy buen sabor de boca, mientras que su suplente, Jaime Cruz, tras rendir la protesta de rigor, habrá formado parte de este Cabildo por un lapso de 10 días.

Hasta que se acordaron. A casi dos meses de que una parte de la barda perimetral de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia La Gloria, en Guamúchil, se derrumbara debido a una fuerte tormenta que se registró en la ciudad, finalmente ayer personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife) estuvo revisando el plantel, principalmente la situación ya comentada, pues si se quiere regresar a clases presenciales, independientemente de la pandemia, el solo hecho de que una gran parte de la barda se encuentre en el suelo deja vulnerable a la población estudiantil, pues si no se cuenta con una vigilancia adecuada, cualquiera puede entrar o salir. Ante esto, la directora, María Alvarado, aseguraba que la atención sí la han tenido de parte de las instancias pertinentes pero saben que es un proceso que llevará su tiempo, mientras tanto, todo indica que el regreso a clases presenciales tendrá que esperar, ya que lo primero es garantizar la seguridad de los niños y esto incluye contar con una barda en buenas condiciones.