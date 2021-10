La enfadosa. En su visita por el municipio de Angostura el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, catalogó como enfadosa a la presidenta del municipio costero, Aglaeé Montoya Martínez, y es que al parecer la funcionaria municipal ha sido muy insistente en sus peticiones con el simple y único objetivo de lograr que las cosas para ese municipio mejoren debido a que hay mucho en qué trabajar, específicamente en el sistema de drenaje y en algunos otros servicios públicos. Pero Ordaz Coppel no solo la señaló a ella, sino también a Héctor Ramón Burgos Arce, mejor conocido como “El Güerito” Burgos, quien dijo que era poquito más insistente que la presidenta. Claro está que la máxima edil se defendió diciendo que ese era su trabajo y que lo iba a seguir haciendo hasta el último día de su administración, incluso hace días, durante sus giras de entrega de obras, Aglaeé Montoya aseguró que seguiría trabajando por el bien del municipio aunque no ocupara ningún cargo.

La réplica. Como una acción malintencionada y de golpeteo es señalada la actitud que ha tenido el regidor del Ayuntamiento alvaradense, Gilberto Lugo Sánchez, hacia la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), y es que la última acusación que hizo el edil fue sobre lo que asegura es un mal manejo de las unidades, como una camioneta que según trasladaba materiales de la constructora que realiza la obra del colector Gabriel Leyva. La réplica del líder sindical de la Japasa, Joel Heredia, fue que la situación que denunció públicamente el regidor no era así, porque el hecho de que la unidad estuviera ahí no significaba que le estuviera haciendo el trabajo a la empresa, y señaló que más bien la denuncia tenía un trasfondo de mala intención que ha venido manifestando desde hace tiempo, según señaló el secretario general del sindicato de la paramunicipal.

Esperanzas. Para el comercio local en el Pueblo Mágico de Mocorito la pandemia no ha sido fácil de sobrellevar, y aproximadamente una decena de establecimientos han tenido que cerrar sus puertas de manera definitiva, además de ver un incremento en el comercio informal, pues muchas personas han tenido que buscar la forma de obtener ingresos, pero aun con este panorama adverso, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Delegación Mocorito, Antonio Gutiérrez Sáinz, la expectativa que se tiene rumbo al cierre del año es positiva, pues en estos meses es cuando se comienza a ver un mayor flujo de efectivo en los comercios locales, y de continuar en verde el semáforo epidemiológico será de gran ayuda para poder tener un repunte en sus ventas.

En el combate. La falta de cultura vial y con ello el problema de la doble fila es algo muy evidente en Angostura, pues lo que se dice que “será solo un ratito” genera un descontrol y un dolor de cabeza a los elementos de Tránsito Municipal, lo cual es un problema que no se ha podido erradicar y que debe seguir atendiendo el comandante de dicha área, Sergio Espinoza, de lo contrario será un problema al que se acabe acostumbrando, pues como dice un conocido dicho, más vale prevenir que lamentar, y muy bien lo está aplicando el comandante de Tránsito, que no se anda con juegos, pues los elementos andan con mano dura levantando infracciones a quienes se estacionan mal, ya que lo único que quiere es que se tome conciencia y se respeten los espacios, además de evitar afectaciones en el flujo vehicular, que es lo que muchos conductores todavía no terminan de entender, por comodidad principalmente.