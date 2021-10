Vaya actuar del gobernador. A quien pareciera que en un instante se le acabó el amor por la política fue al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, pues en su pasada visita al municipio de Angostura estuvo a unos cuantos centímetros de darle con la puerta de la camioneta a un señor que portaba un tanque de oxígeno y que lo estaba siguiendo insistentemente para pedirle apoyo esperando una buena respuesta, pero el gobernador, por motivos que se desconocen, no lo atendió y al ciudadano no le quedó de otra que retirarse del lugar mientras que al mandatario estatal se le vio subirse a su camioneta para retirarse también.

Mala calidad. Al presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, en el sur del municipio lo acusan de no ayudar y de tenerlos en el olvido en cuanto a apoyos y calidad de servicios, y ahora que les rehabilitó el mercado resultó que hay problemas de pintura y que las paredes se trasminan, por lo que también puede que le esperen los señalamientos por darles obras de mala calidad. No cabe duda que bien dice el dicho, ‘el flojo trabaja doble’ y le tocará a Galindo Castro volver a trabajar en esta obra para poder entregarlo en condiciones, a ver si le alcanza una semana para ello, mientras tanto, la percepción que la gente tiene de él y su administración no ha ganado muchos puntos en la zona sur del municipio.

Divisionismo. La población indígena del municipio de Angostura, si bien es cierto que se encuentra en varios aspectos rezagada, principalmente por la falta de apoyos y el acceso a oportunidades de desarrollo profesional y académico, el crecimiento de estas comunidades también se ve afectado por el divisionismo existente entre sus mismos pobladores, pues en este municipio se encuentran los grupos yoreme mayos y yoreme tahues, siendo estos últimos quienes, de acuerdo con Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal de los Indígenas del Ayuntamiento angosturense, no han mostrado interés por integrarse al padrón de familias con el que se cuenta para poder acceder a apoyos, lo cual ha dificultado el beneficio para ellos, quedando rezagadas en ese sentido alrededor de 100 familias.

A la espera de un milagro. Ahora sí que los productores temporaleros del municipio de Mocorito que optaron por sembrar garbanzo están a la espera de un milagro para que les vaya bien con sus cultivos, y es que según comentarios del director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento, Ariel Márquez, a pesar que la humedad con la que cuenta la tierra es buena, esta no es suficiente para garantizar una buena temporada a los productores, por lo que, de no haber algunas precipitaciones próximamente, quién sabe cómo les vaya a ir con sus cosechas, pues de esa manera el grano no tendría un buen desarrollo. Dicen que el que no arriesga no gana, pero aquí los agricultores se arriesgaron y si no llueve podrían no tener buenos resultados con estos cultivos tan importantes y con gran demanda en la región.