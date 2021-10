No es redituable. Antes prácticamente se peleaban los padres de familia por tener un lugar en una de las unidades del transporte escolar de los concesionarios de Guamúchil, pero ahora la actividad atraviesa su peor crisis a consecuencia de la pandemia, y es que para operar una combi escolar se requiere una buena inversión, pero debido a la situación actual las pérdidas se verán reflejadas mes tras mes y al concesionario simplemente no le resulta rentable en estas condiciones. Una muestra del desinterés que hay por retomar las rutas es que aún no se registra ningún propietario de las pocas unidades que quedan, porque a decir del delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, nadie ha formalizado todavía el procedimiento y tampoco hay peticiones de parte de los padres de familia para que se reactiven las unidades escolares aunque ya se haya regresado a clases presenciales en varios planteles educativos.

Sin hacer presencia. Ausente fue como estuvo el ex diputado local originario de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, en el tradicional paseo del santo San Rafael realizado el pasado fin de semana en la localidad Capomos, Angostura, donde se echó de menos su presencia, pues era una de las personas que no se perdía ningún año la celebración y trataba de encabezar el recorrido al lado del santo, ayudando a cargarlo, mientras que este año de “Chenel” ni sus luces, ya que en ningún momento llegó, y la misma gente se dio cuenta rápidamente, pues preguntaban por él al no verlo junto a ellos por las calles como tradicionalmente lo hacía, y es que se dijo que acudió a otra comunidad, mientras los vecinos de Capomos esperaban verlo como siempre.

El pago. El área de Tesorería del Ayuntamiento de Mocorito, a cargo de Víctor Manuel Parra, aún está pendiente con el pago de los zapatos del uniforme de invierno del personal sindicalizado, lo cual no debería de ser así, sin embargo, Concepción Ochoa, secretaria general del sindicato, no les guarda rencor y dice que ella confía en que la administración cumplirá con este compromiso que tienen con ellos y que pronto se verá solucionada esta situación. Agregó que en cuanto a todo lo demás, el Ayuntamiento sí se ha preocupado por estar puntuales, esto indica que el miedo no anda en burro y que tanto el alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, como el tesorero Víctor Parra, no quieren problemas con el sindicato.

De algo sirvió la queja. Luego de que la Delegación de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado atendiera una queja de los camioneros que recorren la ruta de Villa Benito Juárez, ante el actuar de un taxista que estaba acaparando el pasaje de dicha ruta de manera pretenciosa, el delegado Ciriaco Vargas Bojórquez también aprovechó para dar un pequeño jalón de orejas a los choferes de los camiones, pues para ellos también había un llamado de atención al no cubrir las rutas en el tiempo debido, donde después resultó que, según dijeron, tenían que circular despacio por el mal estado de algunas calles por las que circulan. Ante esto, el funcionario solicitó el apoyo a la Dirección de Obras Públicas para dejar las calles en condiciones y todos tuvieron su final feliz, pues se solucionó el problema del acaparamiento de pasaje y se rehabilitaron las calles.