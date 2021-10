Los plantados. Como novia de rancho se quedaron las autoridades de Salvador Alvarado esperando la visita del señor gobernador, Quirino Ordaz Coppel, quien formalmente había agendado una visita a este municipio con la finalidad de entregar obras de pavimentación, iniciando en las calles Nicolás Bravo e Ignacio Allende, en la colonia Del Évora, sin embargo, el mandatario estatal canceló dicha actividad, por lo tanto la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz, el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, y demás funcionarios municipales deberán esperarse para otro día cuando el gobernador tenga tiempo de llegar a Salvador Alvarado. El punto es que hasta la carpa para el evento habían instalado ya y se había dejado la calle limpiecita para tenerla en condiciones para el acto protocolario.

Inaceptable. Increíble pero cierto. Se está descuidando una importante área de suministro de agua potable en una de las comunidades de Mocorito, y parece que el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Héctor Prado, no está enterado de lo que el personal a cargo está faltando a sus labores, al no dejar en buenas condiciones la planta potabilizadora del Potrero de los Sánchez, porque a decir de los habitantes, no es la primera vez que se percatan que dejan el lugar entre lodo y suciedad después de limpiarla y aplicarle el mantenimiento correspondiente. Los hechos hablan por sí solos, porque esta semana se encontraba el lugar encharcado y no en las condiciones de limpieza que requiere una planta de agua. No es un asunto menor, y se habrá de tomar cartas en el asunto antes de dejar el cargo o se heredarán esos lamentables pendientes.

Nombres. Luego de mucho ir y venir, ninguno de los alcaldes electos de la región del Évora había dado detalles de quiénes los acompañarán en su administración ocupando los principales cargos de los ayuntamientos hasta ahora, pues el presidente electo de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, ofrecerá una rueda de prensa en la que dará a conocer a sus funcionarios para el periodo que encabezará en el municipio costero. “El Profe Mayke” ha señalado que los puestos se asignarán de acuerdo con los perfiles que se requieran, dejando claro que estos no se asignarían así nada más. Ya se verá este día cómo se acomodan las cartas.

No hubo buena temporada. Sin duda alguna, aunque pareciera que esta temporada de lluvias dejaría un buen sabor de boca a los productores temporaleros, la realidad es muy distinta en el municipio de Mocorito, pues en diferentes zonas del mismo se ha registrado el mismo temor, de que las cosechas no sean buenas por la falta de agua, y en el caso de la sindicatura de San Benito no es la excepción, pues a decir del comisariado ejidal, Luis Alfredo Quiñónez, tanto en la cabecera sindical como en comunidades aledañas las condiciones que persisten en los cultivos establecidos no son nada alentadoras, pues hay siembras que ya se están secando, y mientras más a la sierra se avanza, asegura que las cosas están peor.