La última esperanza. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no cuenta con recursos para el pago de aguinaldos a los trabajadores de confianza a unos cuantos días de cerrar la presente administración. El gerente, Manuel Beltrán Urías, asegura haber hecho todo lo posible para gestionar el recurso para cumplir con la prestación social, y la última esperanza que le quedaba era el apoyo del gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por lo que se acercó ayer al mandatario en el evento de entrega de obras de pavimentación en Guamúchil para entregarle la petición de apoyo de un recurso por más de 2 millones de pesos. Prácticamente fue un grito de auxilio, porque no es noticia nueva que la Japasa no es autosuficiente y siempre ha necesitado del apoyo del Ayuntamiento al finalizar el año para cubrir o completar los pagos. Pero en esta ocasión la situación es más complicada, porque no hay recursos, y la respuesta del gobernador no fue alentadora, ya que no fue una respuesta de compromiso y además dijo que la mayoría de las Juntas de Agua de Sinaloa le solicitaron apoyo. El panorama no es alentador, y la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, parece ser que no logró una buena gestión en este tema, pero aún tiene oportunidad en estos días para no dejar ese mal cierre y gran pendiente a la próxima administración.

Mocoritense al ISIC. Ayer se dio a conocer el equipo que acompañará al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, cuando comience su mandato en la administración estatal, y entre los funcionarios que nombró destacó para la gente del municipio de Mocorito el nombre del exalcalde Juan Salvador Avilés Ochoa, quien será el titular del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), papel que, como muchos le externaron a través de redes sociales, sabrá desempeñar, pues es un cargo a su altura y muy apegado a su perfil. Por otra parte, hay que recordar que Avilés Ochoa al iniciar el pasado proceso electoral se había acercado a Morena en busca de una oportunidad, pues aspiraba a ser el candidato por la alcaldía mocoritense, al final no fue así y ahora ocupará un importante cargo, desde el que se espera pueda dar más realce al Pueblo Mágico de Mocorito en el ámbito de la cultura.

La incómoda. En el Tercer Informe de Gobierno del alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, la regidora del PAS, Dalila Alondra Félix, reconoció los esfuerzos de la presente administración y las buenas formas de trabajar de sus compañeros de Cabildo, quienes hicieron equipo por el bien del municipio, cuando hace unos meses las disputas entre ella y los mismos regidores de su partido se encontraban entre dimes y diretes y un sinfín de diferencias, al grado de que la destituyeron como coordinadora de la fracción del PAS porque la mayoría se encontraba inconforme con ella al frente.

No se vayan a marear. Luego de que el alcalde electo de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, diera a conocer a los miembros de su gabinete, el diputado local del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, dirigió un discurso a los próximos funcionarios, a quienes les aconsejó que no les diera nada más “el síndrome del ladrillo”, sin perder el respeto y la honestidad hacia la ciudadanía que los apoyó para llegar ahí, y el cariño por su tierra, para poder así contribuir al desarrollo del municipio.