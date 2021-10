En la lona. Uno de los partidos que sin duda está muy decaído y en la lona, como popularmente se dice en la vida política, es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Salvador Alvarado y sus alrededores, porque a decir de su dirigente municipal, Otoniel González, están atravesando por un proceso interno para reagruparse, porque es una situación complicada tanto en lo financiero como en la participación de la sociedad el que atraviesan. Pero a pesar de estar a contracorriente, asegura que no bajarán la guardia, porque siempre han estado luchando por mantenerse como la verdadera izquierda, a diferencia de Morena, comenta el líder perredista, que si se analiza bien, son muy pocos. En el PRD se mantienen como una oposición real y por el bien de México, ya que se augura un desastre nacional con AMLO al frente, señala Otoniel González, y la reactivación del partido que se encuentra en picada, sin recursos, sin registro estatal y con baja participación de la militancia, es un reto mayor pero urgente, porque deberán recuperarse para el 2024 y obtener el registro en Sinaloa.

En malas condiciones. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) será entregada en condiciones no muy aceptables a la próxima administración, y es que es bien sabido que la paramunicipal atraviesa una difícil situación financiera. Para empezar, la maquinaria con la que cuentan está en muy mal estado, situación que el mismo gerente, Manuel Beltrán Urías, dio a conocer, y cabe mencionar también que el pago de aguinaldos a los trabajadores de confianza está en medio de un clima de incertidumbre, pues hasta hoy no se sabe si conseguirán obtener los recursos necesarios para tal fin. El lado positivo es que en la administración de Manuel Beltrán se logró reducir la morosidad en un 50 por ciento, y tomando en cuenta que le tocó trabajar contracorriente tras la llegada de la pandemia, no fue una tarea nada sencilla, lo cual el funcionario ha reconocido que hizo lo que pudo para sacar a flote la paramunicipal. Ahora todo queda en manos de la siguiente administración.

Le presentan la deuda. La sorpresa que recibió el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en su última visita a Guamúchil esta semana, fue la solicitud de apoyo para que se cubra el adeudo del exdirector de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval, ahora diputado local, que se viene arrastrando desde el 2019. El afectado se dirigió al mandatario estatal en busca de que se efectúe el pago de casi 200 mil pesos a una empresa de viajes que fue la encargada de trasladar a miembros de Antorcha Campesina al estado de Puebla en aquel entonces. A Ordaz Coppel solamente le quedan tres días en el poder y se ve difícil que se pudiera concretar el pago de dicho adeudo que dejó el ahora diputado por el Distrito 06, quien renunció a la Dirección de Vialidad y Transportes desde febrero de este año.

Pagos asegurados. Referente al pago proporcional de aguinaldos en el Ayuntamiento de Mocorito, al parecer los empleados del Ayuntamiento no tienen de qué preocuparse, pues de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto, se tiene seguro el pago proporcional hasta el 31 de octubre de los aguinaldos, que será lo equivalente a 60 días de salario. Al parecer, en el municipio de Mocorito, los pagos al cierre del año no serán un problema, pues según se ha comentado en ocasiones previas, se cuenta con un ahorro que los garantiza, lo cual ya se verá en este cierre de administración y, a su vez, el próximo mes de diciembre.