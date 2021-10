Enroques. Tal parece que la alcaldesa electa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, no quiso dar ninguna sorpresa al momento de dar a los miembros de su gabinete, y es que los nombres que dio no sorprendieron a nadie, ya que en su mayoría se trata de funcionarios que forman parte de la Administración actual encabezada por Jesús Guillermo Galindo Castro, y quienes solamente van a cambiar de cargo para el periodo 2021-2024, otros pocos serán ratificados en el puesto que ahora ostentan, y también hay quienes en un momento dado formaron parte de la actual Administración y regresarán a partir de mañana al Ayuntamiento, como es el caso de Jaime Enrique Angulo López, que volverá a ocupar la Tesorería Municipal. Son muy pocas realmente las caras nuevas que tiene el gabinete del Ayuntamiento de Mocorito, pues prácticamente se hizo un enroque de la plantilla de funcionarios para continuar en los diversos puestos.

El desacuerdo. En completo desacuerdo se encuentra el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo Sánchez, respecto a que el valor del terreno catastral de una colonia de la periferia sea similar al de un terreno en algún callejón del sector Centro de Guamúchil, ya que afirma que la ubicación suma mucho al valor, sin embargo, esto no se tomó en cuenta y ahora resulta que un terreno de la periferia que no tiene servicios públicos, cuesta unos pesos menos que uno que está a unos metros del bulevar Rosales. El edil afirma que están sobrevalorados los terrenos de la periferia o los del Centro están devaluados, pero que el precio no debe ser igual ni similar. Tal parece que esta situación pareció no importarle a nadie al momento de aprobar los nuevos valores de las tablas catastrales, y menos ahora que ya dejarán sus cargos públicos.

Por la democracia. La democracia sindical y en el magisterio de la región del Évora será una realidad, afirmaron los integrantes de la planilla blanca, denominada Honestidad Sindical, que contienden en el proceso de renovación de la dirigencia Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 27, así lo expresaron ayer en la rueda de prensa realizada en un conocido restaurante de Guamúchil, para anunciar la jornada de votación el próximo viernes 5 de noviembre. Una elección que describieron como un hecho histórico, porque aseguran que por primera vez los maestros y maestras podrán elegir a sus representantes de manera libre y democrática, lo cual es un gran logro para la lucha sindical que destacó uno de los miembros de la planilla, Misael Bojórquez. Y como es costumbre en un proceso de renovación, la llamarada del cambio se enciende en el discurso, pero cuando ya están al frente suelen aparecer las incongruencias sobre una real representación del magisterio. Sin embargo, es importante el voto de confianza y no descartar que las nuevas generaciones buscan hacer la diferencia, pero sobre la marcha se irá notando.

Puras mermas. Cuando no es Chana es Juana, pareciera decir el director de Desarrollo Agropecuario de Mocorito, Ariel Márquez, y es que nomás no han logrado una los productores agrícolas a consecuencia de la falta de lluvias, tanto así, que hasta tuvieron que adelantar los cortes de ajonjolí para no verse afectados, cuando esta actividad, año con año, se lleva a cabo al iniciar el mes de noviembre, pero dadas las circunstancias, los trabajos se adelantaron antes de ver perdida la producción, y ahora solo les queda esperar a ver cómo les irá en la cuestión del desarrollo y producción y con ello el precio, del que se dijo, esperan sea mucho mejor que el año pasado, para salir adelante.