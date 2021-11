¿No le explicaron? Quien al parecer todavía no conoce bien la manera en que funcionan las sesiones de Cabildo en el Ayuntamiento de Mocorito es el asesor de Presidencia, Ismael Inzunza Sosa, y es que para empezar, el día 1 de noviembre, durante la primera sesión extraordinaria de Cabildo, intentó ayudar a la alcaldesa a explicar lo que trataba de argumentar a los regidores y al síndico procurador, a lo que los ediles José Luis Sánchez Félix y Walter Pérez de inmediato le indicaron que no debía interrumpir la sesión, y si lo hacía, es con aprobación previa del Cabildo. Por otra parte, el día de ayer, luego que los regidores de oposición abandonaran la sesión mostrando su inconformidad por el resultado de la votación para tomar protesta a funcionarios, Ismael Inzunza cómodamente ocupó una de las sillas que quedaron vacías alrededor de la mesa junto a los ediles que continuaron presentes en la sesión.

Vaya despedida. Tras entregarle la estafeta de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) a su sucesor, Enrique Román Cruz Gastélum, el ahora exgerente de la paramunicipal, Manuel Beltrán Urías, se despidió con un mensaje bastante directo al nuevamente regidor y miembro del Consejo de la Junta, Gilberto Lugo, a quien señaló de haber sido siempre quien señalaba y hacía ver a la sociedad de los problemas que atravesaba la Junta, pero nunca se sumó a los esfuerzos para buscar soluciones a dichos problemas, por lo que Beltrán Urías le hizo la invitación a sumarse al trabajo que la nueva administración estará realizando. Se va satisfecho, expresó Beltrán Urías, pero también consciente de que quedan algunos pendientes por resolver.

No a la reelección. La Pequeña Propiedad de Salvador Alvarado ya tiene un nuevo dirigente resultado del proceso de elección que se realizó el pasado domingo. Fue Raúl Inzunza Camacho quien obtuvo la mayoría de votos, pero no tuvo una gran diferencia sobre su contendiente, Adenelmo Camacho, y aunque se registró una notable participación de los agricultores, fueron 31 votos los que le dieron la ventaja. Pero para Raúl Inzunza es una gran victoria, porque se enfrentó a la renuencia del presidente saliente, Víctor Inzunza Montoya, quien por dos trienios presidió la Pequeña Propiedad y por un año aproximadamente no permitió la realización de la asamblea para la renovación de la dirigencia. A decir de Raúl Inzunza, él no será un líder que busque la reelección, sino más bien busca la unidad y que al final de su mandato se dé la oportunidad a otros agricultores de encabezar este organismo.

Con lo bueno también viene lo malo. Por una parte, puede haber una buena noticia para los productores de garbanzo en Salvador Alvarado, y es que se augura una buena producción de este grano, la cual sería mayor a la del año pasado, pero con esto, según comentaba el presidete de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), Diego Obeso Santos, viene también una mala noticia, pues con una mayor oferta viene la incertidumbre en cuanto al precio del grano se refiere, pues podría no ser bueno. Por su parte, los productores temporaleros se mantienen a la expectativa, pues debido a que ya no se esperan más lluvias, solamente les resta esperar a ver cómo sale adelante la producción.