Al toro por los cuernos. Una de las paramunicipales de Salvador Alvarado que pudiera pensarse que es de las menos buscada para ocupar su gerencia, es sin duda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Japasa), la razón es muy clara: tiene muchos años sin lograr ser autosuficiente y constantemente ha atravesado crisis financieras que lleve a inconformidades con los trabajadores por la falta de pagos de quincena y otros beneficios sindicales. Una muestra es que fue entregada a la nueva gerencia prácticamente en números ceros. Y no solo eso sino que también quedaron algunas necesidades más por atender, como problemas de derrames de aguas negras en la zona centro y en algunas colonias del municipio y ni qué decir con la reparación de tuberías. Esto es solo un ejemplo del gran paquete que recibió el nuevo gerente, Enrique Román Cruz, quien tomó protesta hace unos días, y ante la difícil situación que prevalece en la Japasa, al recién desempacado gerente no le queda más que tomar el toro por los cuernos, porque la maquinaria con la que se cuenta está en malas condiciones y ya desde ahí habrá que hacer una inversión para atender las prioridades, su don de gestión tendrá que salir a relucir y emprender acciones de ya, para que la bola de nieve no le caiga de una en la silla gerencial.

Como en cascada. Así fue como le fueron cayendo las peticiones y solicitudes de mejora en equipo, armamento, capacitación, sueldo y otras necesidades al presidente municipal, Miguel Ángel ‘el Profe Mayke’ Angulo, cuando acudió a la presentación ante el cuerpo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) de Angostura acompañado de algunos miembros de su gabinete. No desaprovecharon ni un minuto para externar las inconformidades y solicitarle algunas carencias, pero sobre todo mayor atención al cuerpo de seguridad. En silencio y escuchando uno a uno se le vio al Profe Mayke, se le observó en todo momento que al ver que se sumaban al unísono las voces de petición en su mensaje, les anunció el compromiso de ser apoyados, debido a la importancia que tiene este cuerpo de seguridad para el bienestar del municipio. Para los integrantes del grupo del comandante de la DSPyTM, Sergio Lagunes Inclán, la petición ya está hecha, ahora lo que les queda es tener la confianza de recibir el apoyo y respaldo para ser atendidos.

Un pequeño detallito. A quien se le espera con ansias el anuncio de su plan de los 4 meses de trabajo en el arranque de su administración es al presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, para ver si dentro de su acción de trabajo , incluye un paquete en el que se incluya la reparación de las luminarias, porque la problemática no solo se centra en la colonia Pedro Infante en al cabecera municipal, sino en muchas colonias más y comunidades que se encuentran en penumbra, acción que sin duda deberá ser reforzado por el director de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Cruz Rocha, con un análisis y trabajo a profundidad de esta situación que lleva a tener un municipio a media luz.

A trabajarle. Tras la separación del cargo de director de Ecología en la administración de Aglaeé Montoya Martínez, el ahora también director de Ecología, Abelino Angulo Angulo, la propuesta llevada desde su iniciativa de tener un tortugario en la alameda del río Évora en el municipio de Angostura, no se mantuvo activa, se abandonó y poco se trabajó, es más, había un área pero sin tortugas, porque no se tuvo el cuidado para mantener esta área, con su retorno a este espacio se espera que Abelino lo rescate y le brinde el cuidado necesario, que es un plus para los visitantes de este pueblo.