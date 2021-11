Muy puntuales. La primera visita del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a la ciudad de Guamúchil, en su primera semana de trabajo, congregó a diversas personalidades de la política de Salvador Alvarado, destacando la presencia de varios expresidentes municipales, exregidores y exregidoras. Tal fue la presencia de los exfuncionarios en el banderazo de reencarpetado en el Infonavit Los Mautos, que el gobernador les dedicó una mención de cortesía antes de dar su mensaje en el acto de presentación de la obra. Estaban muy puntuales para recibir al mandatario estatal los expresidentes Liliana Cárdenas Valenzuela, así como Flavio Sánchez Rivera, la exregidora Laura Patricia Dautt y Alfonso “Ponchín” Inzunza, por mencionar algunos. ¿Será una muestra de que ya no hay colores y hay que dejarse ver por el gobernador o algún acercamiento están buscando?

La declaración. El ex secretario de Presidencia del municipio de Mocorito, Ángel Gilberto Bon, no se detiene ante nada y señala fuertemente que el Partido Sinaloense (PAS) tiene años vendiendo votos virtuales y esto lo plasmó de manera clara en sus redes sociales, donde constantemente genera polémica, haciendo pública esta información a la ciudadanía de Mocorito. “El PAS lleva muchos años vendiendo votos virtuales, en Mazatlán quieren Secretaría, Tesorería y Oficialía Mayor”, escribió en su perfil, donde además agregó que en Mocorito este partido obtuvo solamente 2 mil votos en la jornada electoral que les dio el triunfo en alianza con Morena.

Ahorita que empiezan. La situación de los ganaderos en el municipio de Salvador Alvarado no es buena, y es por eso que aprovechando que el actual gobierno va iniciando actividades, tal parecer que buscarán un acercamiento con el alcalde, Armando Camacho Aguilar, pues de acuerdo con Salvador Alonso González Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local, se tuvieron pláticas con él cuando andaba en campaña, pero dadas las condiciones que atraviesa el gremio, es momento de acercarse para buscar acciones. Por el momento, con quien ya lograron comunicarse fue con el diputado local del Ddstrito 09, Ambrocio Chávez, en busca de lograr algo beneficioso para ellos, pues ante la crisis que atraviesan, incluso los créditos no serían de mucha ayuda.

Ya ni llorar es bueno. En la región del Évora cuando no les llueve les llovizna, y es que con la falta de agua los productores saben bien que enfrentarán problemas, pero ahora no es todo con lo que tienen que lidiar, sino también con los altos costos de los fertilizantes agrícolas que les están pegando duro y, de lo que están conscientes es que la producción de los granos disminuirá más de un 20 por ciento y sin ver que las autoridades hagan algo al respecto, dicen los productores y el presidente de la Junta Local de Sa-nidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán, que no ven que se frenen, o al menos se intente hacerlo, los incrementos de los insumos agrícolas cuando se sabe que son indispensables para las siembras.