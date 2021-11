Guillotina afilada. Autoridades del municipio de Angostura ya empezaron a recortar personal debido a la crítica situación que pasan ante la falta de ingresos que los ayuden a seguir operando, pues el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), César Eutiquio Domínguez, se vio en la necesidad de hacer los ajustes correspondientes ante la difícil situación por la que están atravesando y, como dice un conocido dicho, más vale prevenir que lamentar, de una vez empezó a actuar con mano dura antes de que la situación se le empiece a salir de las manos, que es lo que menos se quiere, por lo tanto, el primer paso fue recortar alrededor de 10 trabajadores de la nómina de la paramunicipal. Ahora falta ver cuánto ahorro representa este ‘guillotinazo’.

El silencio. Dicen que el que come callado, come dos veces, y al parecer esto aplica para la ex presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, quien hace una semana terminó un ciclo en el Ayuntamiento y ya se acomodó dentro de la administración de la Zona 03 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes). Antes de que culminara su periodo al frente de la Comuna, se le había preguntado si ya tenía algún proyecto en puerta y qué planes tenía para su futuro inmediato, y si buscaría alguna oportunidad en el servicio público, sin embargo, prefirió responder con una sonrisa y que el silencio reinara antes de dar una declaración. Y es que la ex funcionaria sabe perfectamente bien que del plato a la boca se cae la sopa, es por eso que, al parecer, de manera prudente esperó el momento adecuado para que la noticia se hiciera pública, aunque antes de esto ya se especulaba que pudiera ocupar un puesto en el ámbito educativo.

¿Habrá solución? El síndico procurador del Ayuntamiento de Mocorito, Enrique Parra Melesio, al parecer tiene claro que el tema de los ex policías despedidos es un asunto al que se tiene que ir buscando solución para cerrarlo lo más pronto posible, por lo que ya se tuvo un primer acercamiento con las viudas de ex agentes que se mantienen en la lucha por el pago de la liquidación que no se logró concretar en la administración pasada y, por lo tanto, fue uno de los temas heredados a la administración actual debido a que no se pudo llegar a un acuerdo por las diferencias de los argumentos de ambas partes. Ahora faltará esperar si se tiene pronto un acercamiento con la alcaldesa, María Elizalde Ruelas, así como con el tesorero, Jaime Enrique Angulo López, y ver si el diálogo finalmente favorece a los ex policías.

Trámites pausados. Aunque desde septiembre se le está dando salida a los trámites agrarios que estaban detenidos por el tema del Covid-19, en Mocorito hay más de 100 trámites que todavía se encuentran así, pues el avance es lento según comenta Raquel Rubio, quien es el enlace de los ejidatarios con el Registro Agrario Nacional (RAN). Muchos ejidatarios han entrado en deseswperación y buscan cómo llevar a cabo estos procesos desde que las oficinas se reabrieron en el mes de septiembre pasado, pero ahora las condiciones son muy distintas, pues por la pandemia se tienen que seguir las reglas sanitarias y solamente atiendes 20 trámites diarios. Por el momento, a los ejidatarios no les queda más que acatar las reglas y esperar su turno, mientras las cosas se acomodan y se adaptan a la nueva normalidad.