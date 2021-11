La recomendación. Parece ser que por fin encontró dónde emplearse el exalcalde de Angostura Chenel Valenzuela, y qué mejor que como asesor del alcalde de Angostura, Miguel Angulo. Esa fue la recomendación que le hizo directamente el gobernador Rubén Rocha Moya en medio de risas de los presentes, durante su visita al municipio el día de ayer para dar el banderazo de arranque de una obra carretera. Fue precisamente en ese tema del presupuesto de la obra que le hizo la sugerencia al alcalde Miguel Angulo al decirle que buscara el consejo del popular Chenel, quien estaba presente en el acto, para ver si hay dinero en el municipio y la obra, “que lo agarre de asesor”, le dijo en un tono evidentemente sarcástico y también se dejó ver una crítica sutil del manejo financiero que hizo Chenel Valenzuela cuando fue presidente municipal. La situación es que el también compadre del gobernador, el presidente municipal, Miguel “Profe Mayke” Angulo, le hacía la solicitud de la obra en total, pero el gobernador fue muy claro al asegurar que no había dinero para hacer la obra de golpe y porrazo, por lo que le hizo la sugerencia de la asesoría y que de una vez hiciera cuentas de cuánto tenía el municipio para emprender la obra.

Aclarando. Muy clarito y recalcado lo dijo el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que él no será quien les resuelva todos los problemas a los presidentes municipales del estado de Sinaloa, así como también a los gerentes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ante la problemática con la que cuentan en los números rojos. Aclaró que no los apoyará en las deudas millonarias que tienen, pero que principalmente no deben atenerse a él y a la respuesta de apoyo del Gobierno del Estado. No es para menos, pues son muchas las paramunicipales que se encuentran en esa situación, entre la que se encuentran las de la región del Évora con deudas millonarias a proveedores.

Repartición. En total armonía y sin mayor problemática, los regidores del Ayuntamiento de Angostura, que encabeza el presidente municipal Miguel Ángel “Profe Mayke” Angulo, empezaron la repartición de las comisiones. Sin contratiempos ni objeciones empezaron a nombrar presidentes, secretarios y vocales, todo como si se estuvieran repartiendo pan, porque incluso se mencionaba la intención de querer ser de alguna comisión permanente y se le otorgaba.

La inconformidad. En Mocorito se convocó a una tercera sesión extraordinaria de cabildo, la cual sería encabezada por la presidenta María Elizalde Ruelas, sin embargo, la sesión no se logró concretar ante la falta de cuórum, ya que la mayoría de los regidores permanecieron en la entrada de la sala de cabildo. El único punto a tratar eran los descuentos del Buen Fin y, ante estas acciones, los únicos que se vieron afectados fueron los habitantes de Mocorito, quienes no aprovecharan los descuentos que este programa ofrece. El rechazo a ingresa a la sesión de cabildo los regidores de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, así como el síndico procurador, Enrique Parra Melesio, mediante una circular anunciaron que fue debido a una serie de irregularidades que trastocan el Estado de derecho.