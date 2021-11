Papelito habla. A pesar de la respuesta del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a los trabajadores del Sector Salud que se encuentran en paro de labores, en diferentes hospitales públicos continuaron en huelga, y es que a días de que estallara la protesta laboral por la basificación, siguen firmes con la esperanza de que se logre al menos una firma de compromiso de la fecha en que se iniciará con el proceso, porque a decir de los trabajadores de algunos hospitales, como el del Hospital General de Guamúchil, le dan su voto de confianza que les hará justicia, pero como las palabras se las lleva el viento están esperando la carta compromiso firmada. Mientras tanto, se seguirá con el paro indefinido o, como última medida para no afectar a la población, trabajarán bajo protesta, pero la lucha le harán. El gobernador inicia su mandato con la gran responsabilidad de dar respuesta al Sector de Salud, y aunque dijo que será hasta el 2022, los trabajadores esperan que empeñe su palabra pero en papel.

Obras detenidas. Jesús Manuel Jiménez Gil, uno de los líderes de un grupo de Morena en Mocorito, quien recientemente se convirtió en un fuerte detractor de la alcaldesa, María Elizalde Ruelas, vuelve a lanzar un ‘buscapiés’ en torno al trabajo de la administración municipal, pues según señala, mientras la primera edil mocoritense ha estado dando banderazos de inicio de trabajos en la geografía del municipio, tiene otras obras detenidas, como lo es la Plaza de los Girasoles, por la calle 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, un proyecto que desde hace tiempo ha sido muy anunciado y que se planeó como un fuerte impulsor para el turismo, pero que desde el punto de vista de Jiménez Gil, esto indica que puede haber algo turbio.

Necesitan disciplina. Ante la crítica situación financiera por la que atraviesan las Juntas de Agua Potable en la región del Évora, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo en su reciente visita que sí buscará la forma de apoyarlas, pues al estar operando en números rojos no son autosuficientes, pero al mismo tiempo aclaró que las autoridades municipales no deben atenerse a que el Gobierno del Estado esté llegando al rescate cada vez que se presente una situación así, pues tienen qué hacer su parte y, sobre todo, tener disciplina. En el caso de la Junta de Agua de Angostura, cabe recordar que ante la crisis comenzaron por recortar su nómina, pero también hay otras acciones que pueden hacer para conseguir un incremento en su recaudación, donde deben tener mano dura.

A mover piezas. Quien ya tuvo su primer acercamiento con la gente de Movimiento Ciudadano en el municipio de Mocorito fue el líder estatal del partido, Sergio Torres Félix, pues esta semana se reunió con el excandidato a la presidencia, Valerio Cervantes Gastélum, así como el regidor Walter Pérez, reunión donde también destacó la presencia de la ex oficial mayor del Ayuntamiento, María Ylsa Espinoza Castro. Tal parece que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano busca rehacer el partido desde sus cimientos, pues tras las elecciones de este año no había tenido actividad en el serrano municipio, pero no hay que olvidar tampoco que el impulso que tuvieron durante la campaña era principalmente de jóvenes que se incorporaron al trabajo en esos meses y tal vez se estarán viendo más caras jóvenes en sus filas.