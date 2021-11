El cambio. A dos semanas de su llegada a la Presidencia Municipal, Armando Camacho Aguilar ha demostrado que hace más el que quiere que el que puede, y el ejemplo claro son los trabajos en cuanto a los servicios públicos que se han venido realizando y mejorando en el municipio, mientras que anteriormente, rememorando, el principal argumento para no hacer este tipo de acciones era el que no había recursos, por lo tanto, el ahora exdirector de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, no se mostraba enfocado en estos temas durante los años que estuvo al frente de esta área, en donde se mostró pasivo en cuanto a la realización de actividades y obras.

El extra sí importa. Los funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado pasarán a la historia al ser recordados por su gran ejemplo al servicio de la ciudadanía, si acatan lo que su presidente municipal les indicó. Armando Camacho Aguilar ya les dejó muy claro que van a tener que dar el extra trabajando todos los sábados durante los tres años de su mandato, porque prácticamente les dijo ayer, en el inicio de la Jornada del Bienestar realizado en la colonia Solidaridad, que dar el extra sí importa, ya que la sociedad se lo merece y porque será la forma en que se podrá brindar la atención a todos los sectores vulnerables del municipio en las zonas rural y urbana. El alcalde reiteró la convicción que tiene con el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de estar al servicio del pueblo y, a falta de recursos suficientes, hay ganas y mucho personal para lograr la tan anhelada transformación. Ya sobre la marcha se conocerá el compromiso de los funcionarios para con el municipio y la sociedad alvaradense.

Foco rojo. El tema de salud debe ser, sin lugar a dudas, una prioridad para los gobiernos municipales, pero ahora que las cifras de COVID-19 han dado un poco de tregua, la preocupación es otra, pues ahora las acciones se encaminan al combate del dengue, las cuales se intensificaron hace unos días, pero a pesar de ello, en el caso de Mocorito, las condiciones al respecto no son buenas, pues de acuerdo con el médico municipal Aurelio Zazueta, simplemente en la sindicatura de El Valle se encuentra un foco rojo de contagios de esta enfermedad, incluso hasta un fallecimiento se ha registrado ya. Esta ola de contagios son el reflejo y las consecuencias de tantas quejas que constantemente se externaban por parte de la ciudadanía, y que ahora, con las acciones emprendidas, se espera que se pueda disminuir su incidencia, mientras tanto, autoridades y ciudadanía deberán concentrarse en su prevención.

A rezarle al santito. Con esperanza es como se encuentran este año los cartameros de la región del Évora de que sean escuchados y, sobre todo, tomados en cuenta con los apoyos, pues el año pasado los dejaron viendo lejos, cuando han sido uno de los grupos más afectados, pues a decir del conocido productor y dirigente de la Pequeña Propiedad en Salvador Alvarado, Raúl Inzunza, no se les dio apoyo alguno porque no estaban incluidos en los presupuestos, y ahora dicen estar esperanzados a que la situación les cambie para bien, y no es para menos, pues de lo contrario seguirán viéndoselas negras, cuando los apoyos son realmente necesarios para ellos, según comentan.