Irregulares. Quien puso la polémica sobre la mesa en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, fue el regidor, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, esto al señalar el nombramiento de los titulares del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) y el Instituto Municipal de las Mujeres (Immujeres) carecen de validez legal y por lo tanto, no deberían ser reconocidos como tal en sus funciones. ¿Por qué? El edil explicó que para que puedan entrar en funciones, la Junta Directiva de cada una de estas dependencias debe aprobar la propuesta del alcalde y luego proceder a la toma de protesta, pero el procedimiento no se dio de esta manera, sino que ambos directores rindieron protesta junto al resto de los funcionarios en el evento realizado el pasado 1 de noviembre. Galindo Inzunza señaló que ante tal situación, los funcionarios no deben recibir ninguna remuneración económica y si se les paga se acudirá ante el Órgano Interno de Control y la síndica procuradora para que se aplique la sanción correspondiente.

Posible solución. Una problemática constante en el municipio de Angostura en los últimos años ha sido la basura, tanto en el tema del servicio de recolección como el de los basureros clandestinos, mismos que no se han logrado erradicar por completo, a pesar de las acciones que iniciara la pasada administración municipal, es por ello que el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, ha mostrado preocupación por este asunto y al parecer contempla la contratación de una empresa particular para coadyuvar en el tema de la basura, como ya se ha hecho en otros municipios de la entidad. Hasta ahora no ha dicho exactamente qué empresa es y si se tiene algún avance o solamente es apenas un proyecto, pero no hay que olvidar que desde hace tiempo los basurones clandestinos han afectado a la población y en cuanto a la recolección, el mal estado de algunas unidades también ha dado muchos dolores de cabeza.

El rescate. Después de casi dos años de permanecer en el limbo, cerrada por la pandemia, hay planes de reaperturar la conocida Escuela de Educación Vial en Guamúchil, y es que dicho espacio ubicado en el parque municipal Judith Gaxiola de Valdez, ha sido utilizado por muchos años para educar a los estudiantes en importantes temas de prevención y de la seguridad vial en general. Parece ser que ahora sí se le va hacer justicia en acondicionarlo de manera total y que esté en buenas condiciones, porque cuando estaba en operación, antes de la llegada de la pandemia, tenía muchas necesidades en reparaciones y prácticamente la escuelita estaba abandonada por las autoridades. A decir del nuevo titular de Programas Preventivos, José Carlos Galaviz Burgos, ya están trabajando para su rescate y darle así un buen uso al espacio. El compromiso ahí está y falta ver que en el corto plazo se logre la rehabilitación.

Mala calidad. El síndico municipal de Cerro Agudo, Mocorito, Víctor Andrés Cuevas Favela, dio a conocer su inconformidad ante la creación de una obra que constaba de ampliar la red de energía eléctrica, debido a que no se realizó de manera adecuada y ya son cuatro las veces que el cable eléctrico se cae. Al parecer, la petición de Cuevas Favela había sido poner un poste al cruzar la carretera para que el cable no fuera arrollado por los camiones de carga, sin embargo, no tuvo respuesta positiva, por lo que dijo que se darían a la tarea de dar con el responsable de haber hecho esta obra de tan mala calidad. Cabe recordar que durante la administración pasada, Cuevas Favela solicitó apoyo para diversas acciones y al pasar de los meses no obtenía respuesta, ahora solo resta esperar para ver cómo trabaja a la par del nuevo gobierno.