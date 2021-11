Llamarada de petate. El municipio de las maravillas es Salvador Alvarado, que con nuevos bríos y acciones de crecimiento y mejora han iniciado un periodo administrativo con la llegada de las nuevas autoridades municipales a cargo del presidente municipal Armando Camacho Aguilar, pero estos bríos iguales a los gobiernos anteriores, que en sus planes de acciones de gobierno en sus primeros tres meses y medio, limpiaban, barrían calles, raspaban avenidas y caminos de terracería, entre otros, pero conforme las acciones y el tiempo pasaban, ya no se volvían a acordar de limpiar, barrer, pintar camellones de nuevo, y hasta ahí quedaba, como le ocurrió a la pasada administración que encabezó en el último año Pier Angely Camacho de Ortiz, que a unos meses de cerrar, se acabaron las ganas de trabajar, por lo que la población espera que a “El Iguano” no se le pasen esas ganas y cierre igual a como va hoy, con tanta energía de hacer bien las cosas.

Cierre de ciclo. La exregidora por el PRD en Salvador Alvarado, Luz Zita Vizcarra Burvoa, presentó ante el Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática de Salvador Alvarado su renuncia a la militancia. A decir de la exregidora, lo hizo formalmente ante el Comité Estatal y sin un conflicto de por medio, no se dio a conocer de manera pública una polémica sobre su salida del partido, lo hizo muy sigilosamente. La ahora experredista estuvo en dicho partido por mucho tiempo y fue representante en Cabildo, su renuncia la califica como un cierre de ciclo, y externó estar muy agradecida con las oportunidades que le brindó el PRD, pero su salida ya se venía venir después del proceso electoral que prácticamente sepultó aún más al PRD. Su salida del partido es que se encuentra a la deriva, y aunque tampoco se conoce su adhesión a otro color, pero seguramente alguna propuesta tendrá y lo dará a conocer tarde o temprano. Y ese cambio de color parece ser más bien el principal motivo de su renuncia para continuar participando en la vida política local.

Apretándose las manos. Es como está el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, César Eutiquio Domínguez, quien desde que entró a la administración no ha parado de trabajar ningún día en solucionar las necesidades de la gente, así como arreglar problemáticas, como la falta de máquinas de la paramunicipal que ayudan a mejorar el servicio. El recibimiento de la paramunicipal no fue del todo agradable, porque hasta ahora las condiciones no han sido las mejores, primero sin recurso para el pago del fin de año de los trabajadores de la Jumapaang, una deuda millonaria de 34 mp a proveedores, así como otros aspectos, y ante esto realizan ajustes que permitan estar en condiciones de estar brindando el servicio correcto a la población, a quien de una u otra forma buscan tener contenta, porque el rezago en el pago es bastante grande y es otro problemita que se tiene que resolver.

Contando tostones. El que anda juntando y recontando los pesos que tiene en la arca de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) es su gerente, Enrique Román Cruz Gastélum, para empezar a que funcione de manera óptima, que ya ha llegado a su mente el reajuste del personal, y aunque se encuentra sin dinero, asegura que el personal de confianza es poco pero se pudiera estar hablando de un reajuste que permita equilibrar el gasto de nómina con el de operatividad, para que pueda empezar a sostenerse sola.