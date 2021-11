La casualidad. Ambrocio Chávez Chávez no solo dejó sin diputación local a José Manuel “Chenel” Valenzuela López, sino que también se quedó, prácticamente, con la que fuera su oficina. El popular “Chenel” había abierto una oficina de gestoría cerca de las instalaciones de la Presidencia Municipal durante su gestión como diputado local, supuestamente para atender a la sociedad y saber las inquietudes de esta, al igual que el actual diputado. Mucho se habló de que el “Profe Bocho” jubiló al también exalcalde angosturense, quien hasta lloró públicamente en la plazuela municipal de Guamúchil tras asumir su derrota, por haber tenido un resultado tan aplastante, pero los ciudadanos jamás se imaginaron que aparte de quedarse con el puesto que él quería, Ambrocio Chávez ahora también ocuparía la oficina que en su momento ocupó el angosturense.

El cómo. Se formó el Comité de Ética de Salvador Alvarado como parte de los protocolos que realiza la nueva Administración para cumplir con la normatividad de la ley municipal. Este fin de semana se tomó protesta a los integrantes, entre los que se encontraban funcionarios municipales, regidores, el gerente de la Japasa, la secretaria general del Sindicato, entre otros, pero queda abierta la pregunta sobre cómo se va a hacer cumplir la normativa que rige al Comité de Ética y sus funciones, porque de nada sirve instalar Comités y Juntas Directivas si no van a tener una función real. En este tema será clave el papel del alcalde Armando Camacho Aguilar, para que los funcionarios del Ayuntamiento se rijan con los principios de la Cuarta Transformación y acaten el llamado que les hizo al tomar protesta para conducirse con actitud de servicio y no mirar por encima del hombro.

Siguen en las mismas. Los que de plano no ven su suerte y cuando no les llueve les llovizna son los productores de la región del Évora, pues primero tuvieron que enfrentar la escasez de agua que es vital para el desarrollo de los cultivos, y ahora están preocupados por la comercialización de sus cosechas, al encontrarse en medio de la incertidumbre al no tener buenas expectativas, ya que de acuerdo con el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, no se sabe cómo se vayan a comportar los mercados, y no solamente eso, sino que si no se cuenta con un buen rendimiento, 12 toneladas de maíz en este ciclo, quedarán en cartera vencida, lo que sería un duro golpe para ellos, pues cuando apenas andan queriendo ver la luz del Sol, hay algo que los hace devolverse como cangrejos.

La vigilancia. Aun cuando todavía no es la fecha de mayor comercialización de los llamados cohetes, se anunció la prohibición de venta de pirotecnia en el municipio de Salvador Alvarado, por lo que la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil, al mando de José Carlos Espinoza Espinoza, ya empezó a trabajar en la difusión de la información para que las tareas de prevención en estas fechas decembrinas tengan un mayor impacto. Pero cabe mencionar que en este tema será clave también la labor que realice la Dirección de Seguridad Pública en su momento con operativos sorpresa, para que se detecte la venta ilegal de explosivos que puedan llegar a los hogares y las calles, pero sobre todo a las manos de niños y niñas. Sin duda que es una responsabilidad compartida entre Gobierno y sociedad, pero el decomiso de la pirotecnia podría hacer la diferencia. En su momento, el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza Morales, habrá de dar resultados en la vigilancia constante que se realice y se cumpla a cabalidad la prohibición.