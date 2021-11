Ahora sí. Los apicultores de la región del Évora están muy esperanzados de que por fin se les apoye con un programa de impulso a su actividad, pero con hechos y no solo con palabras, porque la realidad es que han estado muy abandonados por los gobiernos de todos los niveles, y es que la llama de la esperanza se encendió de nuevo con el programa de producción para el bienestar, que contempla la formación de escuelas de campo, enfocadas en los productores de la miel. Parece que el proyecto avanza con la visita de representantes de la Sader en Sinaloa y los técnicos en acompañamiento, como Julián García, que estuvo de nuevo en Guamúchil el pasado sábado en la reunión programada en la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado. El compromiso con los apicultores es acompañarlos en todo el proceso hasta la producción de las colmenas para que mejoren su actividad y se incorporen más personas a la apicultura. Ya es hora de que se concreten los compromisos y no queden nada más en buenas intenciones.

Definitivamente no. Aunque tras la llegada de Armando Camacho Aguilar a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, había quienes albergaban una esperanza de que sí se llevara a cabo el Carnaval Guamúchil 2022, pues incluso la postura del alcalde fue que las fiestas del pueblo deberían celebrarse en la plazuela municipal, finalmente la decisión es un rotundo no, debido a las condiciones que prevalecen por la pandemia, y es que a pesar de las bajas cifras de contagios que hay actualmente, el mandatario municipal no quiere arriesgar a la gente, pero eso sí, ya se andan preparando con el Patronato para lo que podría ser el Carnaval Guamúchil 2023. Lo cierto es que a estas alturas es muy poco el tiempo que se tiene para organizar una fiesta de tal magnitud para los primeros meses del año entrante y probablemente el tema de los recursos no ayudaría mucho en esto, por lo que a decir de Camacho Aguilar, tienen suficiente tiempo para organizarse y poder brindarle una buena fiesta a la ciudadanía en 2023, por lo que dejan la vara muy alta para ese plazo.

Se les olvidó. Durante el evento de conmemoración de 111 años de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en Salvador Alvarado, fueron nombrados la mayoría de los ediles y funcionarios que estuvieron presentes, sin embargo, omitieron el nombre y cargo del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, aun cuando se encontraba sentado en primera fila entre los asistentes y a un lado de su mamá, la regidora Rosa Armida Zayas, quien sí fue nombrada al asistir a dicho evento. Esta acción puede que haya sido un descuido, pero se podría malinterpretar, debido a que se rumora que Velazco Zayas y la 4T no congenian, aunque ya se haya visto trabajar en equipo con la administración municipal en estos más de 20 días.

Se necesitan acciones. A pesar de que en los últimos años, el municipio de Angostura ha presentado un crecimiento en materia turística, el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta, señala que se requieren acciones fuertes para impulsar el turismo en el municipio que gobierna. El presidente señalaba que sería necesario incluir actividades artísticas y culturales, mientras que el primer paso ya fue dado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien expresó que le apostará al puerto La Reforma. Si bien Angostura tiene un gran potencial de crecimiento turístico, hasta hace unos años las administraciones municipales se habían dormido en sus laureles o no han alcanzado a cristalizar proyectos que exploten las riquezas turísticas del municipio, mientras tanto, el proyecto del hotel sigue sin concretarse.