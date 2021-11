La estrategia. Sin duda el esfuerzo y trabajo que tendrá que hacer el responsable de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), Francisco Javier López Cervantes, con las Juntas de Agua Potable de Sinaloa, deberá ser redoblada para el manejo integral del recurso de agua, así como la reducción de la contaminación, problemática que se ha desbordado de manera muy constante y desde hace años, la cual ha sido denunciada por los mismos ciudadano, pero que se puso oídos sordos y ojos ciegos a esta petición constante, como el desborde de aguas negras que van a caer al río Mocorito. Sumado la crisis de la fuerte contaminación y que se desborda de las manos es la problemática de falta de recursos, que incluso deja sin el pago para la nómina, y este año con el cierre administrativo, suena de nuevo la problemática como muy similar, debido a que se ha estado solicitando al Gobierno del Estado para el pago de estos recursos, por lo que como actuar ante esta problemática de contaminación parece ser a paso de tortuga.

Aclarando. Antes que otra cosa suceda, la coordinadora ejecutiva de la Zona 03 del Cobaes, Luz Edith Márquez, se encuentra dando puntual conteo a todos los pesos y tostones que tiene el colegio, y es que a su llegada, que fue de emoción y alegría por querer emprender por la juventud, se topó con que las cuentas no salen muy claras. El delegado administrativo, César Mascareño Reyes, al querer llegar a ver con lo que se cuente para la zona y los planteles educativos, nomás no hallan dónde quedó, porque la coordinadora asegura que no recibirá hasta que las cosas sean más claras, pero del delegado administrativo saliente, Gilberto Mejía, nomás no se ha sabido nada, solo mandó decir que algunos equipos como lámparas, cubetas de pintura, entre otros, se mandaron a los planteles, pero no hay documento de entregado, menos de recibido. La situación es tan crítica, que incluso hay unidades que no se pueden mover a falta de baterías, las cuales aparece que se compraron pero las unidades se encuentran sin el equipo necesario para que funcionen, por lo que en análisis de papelería va a más profundo, y mientras tanto, se mantiene a la espera que esté bien para la firma del proceso de entrega-recepción.

El eterno conflicto. El problema de tierras que lleva varios años en conflicto en la comunidad La Ilama, en el municipio de Angostura, había presentado oídos sordos de las autoridades estatales; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la primera Semanera dijo que sería atendido y la respuesta llegó la tarde de ayer, luego que las dos partes en conflicto entraron en un diálogo con un representante del estado, José Domínguez, quien en búsqueda de un desarrollo a la solución en bien de ambas partes se sumarán a la parte federal, quien deberá de darle solución. De encontrar acuerdos que den una definición, pudiera resolverse en un periodo de seis meses a un año, por lo que se estableció un compromiso de dar por concluido el eterno problema de las tierras de La Ilama.

¿Y el camión? Según palabras del síndico de Palmitas, Angostura, Adrián Medina Ramos, la Administración anterior, a cargo de Aglaeé Montoya Martínez, ya tenía listo un recurso de aproximadamente 800 mil pesos para la adquisición de un camión recolector de basura, el cual nunca llegó, y al parecer la actual Administración no sabe nada al respecto. Medina Ramos mencionó que al cuestionar al alcalde Miguel Ángel Angulo sobre este tema, afirmó desconocer cuál era la situación pero que se comprometía a investigar, pero aclaró que sí hay un camión recolector pero que está de “mírame y no me tientes”.