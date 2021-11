La urgencia. A pesar de que Mocorito registró una caída del 26.2 % en la generación de empleo formal, provocando una pérdida en el desarrollo económico general, revela lo que tanto se dijo, que en la Administración del hoy ex presidente municipal Guillermo Galindo Castro pareciera que no se enfocó en otro tema que no fuera sacar adelante al turismo, dejando de lado algunas áreas que eran de importancia para el buen desarrollo de la economía local, y para colmo, la actual Administración, que encabeza María Elizalde Ruelas, aún no designa a alguien en el área de Economía, la cual sería de gran ayuda para evitar que la tasa de desempleo aumente aún más, y de lo contrario puedan combatir esta problemática que arrastra al Pueblo Mágico a tener dificultades económicas tanto en el nivel familiar como en el nivel municipal.

Ya vuelven las actividades. Tras vivir en medio de una pandemia y no poder realizar ningún tipo de evento público por las aglomeraciones y ante una medida preventiva a un posible contagio, es que en Angostura las autoridades municipales se vieron en la necesidad de cancelar algunas festividades que eran muy esperadas en el municipio, pero ahora con el cambio de semáforo a verde y que los casos del COVID-19 han ido a la baja, es que ahora sí decidieron dar permiso a la instalación de la verbena popular, que el año añnterior no se pudo llevar a cabo por la pandemia, pero hoy las condiciones ya lo permiten, asegura la presidenta de la Canaco Angostura, Liliana Camacho Mejía, quien dijo que autoridades del Ayuntamiento ya andan con los trabajos correspondientes para que todo salga bien, y no es para menos, pues la ciudadanía ya quería nuevamente la reactivación de la popular verbena, y hasta la misma Dirección de Tesorería, que gracias a la verbena reunirá fondos.

Muy comprometida. Dicen que hace más el que quiere que el que puede, y un ejemplo de esto son las instituciones de atención a la niñez, porque tienen mucho campo de acción pero poco presupuesto. Tal es el caso del Sistema de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que dirige Daría Valenzuela, quien tras muchos años de activismo social en apoyo a los migrantes, pasó a la función pública. Ahora que está del otro lado manifiesta estar igual de comprometida con la gente más necesitada, y su trabajo es de campo, no de oficina. La funcionaria ha comentado en varias ocasiones que su compromiso es atender las problemáticas y que va a hacer la diferencia. Pero sobre la marcha se irá notando cómo va a destacar la labor del Sipinna, de la que se ha conocido poco, en parte por la falta de difusión de las actividades en anteriores administraciones y por las limitaciones financieras para operar. Pero a decir de Daría Valenzuela, a falta de recursos se tiene mucha voluntad y eso se habrá de notar en el corto plazo.

La iniciativa. Con la intención de fomentar un mayor apoyo a los proyectos de investigación es que ya se encuentra en el Congreso del Estado de Sinaloa la iniciativa para que surja el nacimiento de la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica en Innovación del Estado de Sinaloa. El director del Centro de Ciencias de Sinaloa, Carlos Karam Quiñones, se mostró satisfecho con esta iniciativa que permitirá el aporte a nuevas investigaciones en bien del desarrollo del estado.