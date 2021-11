Las pruebas. A raíz de las acusaciones que los locatarios del mercado y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Carlos Alonso Orduño, hicieron en contra de los verbeneros, Fernando Cota, el líder de estos, comprobó con documentación que todos, a excepción de uno de los integrantes de esa agrupación, son originarios de esta ciudad de Guamúchil, y además aseguró que no acaparan los cajones de los estacionamientos ya que están bien vigilados por el Gobierno Municipal y que es falso que son un comercio informal porque también pagan impuestos. Declaró que no quiere causar confrontaciones con los locatarios del mercado y que hace estas declaraciones para que la ciudadanía no se quede con un mal sabor de boca hacia ellos, sin embargo, se desconoce qué tan personal lo vayan a tomar los líderes de los locales establecidos.

La eterna lucha. A pesar de tantos esfuerzos que se han hecho para que la ciudadanía respete los espacios reservados para las personas con discapacidad, en el municipio de Salvador Alvarado el problema continúa y es muy notorio en el primer cuadro del Centro. Y es por eso que recientemente la Unión de Personas con Discapacidad inició la campaña de conscientización “Ponte en Mi Lugar, No en Mi Sitio”, a la que se sumaron la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado. A decir del coordinador de personas con discapacidad, Leonel Castro, se han estado aplicando multas y remolcando unidades como una muestra del trabajo que está haciendo Seguridad Pública, al mando de Juan Carlos Barraza Morales. Pero con la llegada de la época decembrina aumentará el tráfico y con esto el descontrol en el Centro como es común cada año, por lo que la estrategia que se ha estado implementando no será suficiente y se requerirá de una mayor coordinación con Tránsito Municipal para que se mantenga la vigilancia en los espacios azules, que también es importante como el resto de las acciones que se realizan de parte de la DSPyTM.

Mano dura. Por tercera ocasión se dañó la reserva de Patolandia, una zona considerada de caza de alto nivel, que incluso se habló que el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, recorrió esta zona virgen para la caza exclusiva. Sin embargo, hoy, a menos de dos décadas de su visita, poco ha quedado de la reserva natural rica por su gran variedad de especies terrestres y aves, luego que ha sido abandonado y dejado a la deriva y en constante daño de depredadores, que sin compasión cometen ecocidios en medio de la mirada tranquila de las autoridades, quienes ven cómo poco a poco se pierde esta reserva, y con ello las aves migratorias buscan otras áreas dónde anidar. Sin duda, la mano y decisión que vaya a tomar el alcalde de Angostura, Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo, será fundamental para este rescate de la zona y darle al municipio un motivo más para el desarrollo del turismo.

Atendiendo el llamado. Fue como estuvo la presidenta municipal de Mocorito, María Elizalde Ruelas, en el Palacio de Gobierno el pasado viernes, al haberla llamado el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para participar en la instalación y toma de protesta del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, que la presidenta municipal no la pensó ni dos veces para ir, que desde tempranas horas ya se encontraba en el lugar que la citaron, y no es para menos, pues la instalación de dicho comité es de suma importancia que no lo tenía que dejar pasar de lado, pero sobre todo, hacer cumplir con el llamado que le hizo el gobernador, que de lo contrario no habría cómo justificar, al caer en ella la responsabilidad de hacer presencia y llevar a cabo el comité.