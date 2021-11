En las nubes. Las familias que deben sobrevivir con tan solo el salario mínimo no logran adquirir la mayoría de los productos con los que se conforma la canasta básica, y esto a pesar de que el salario mínimo tuvo un aumento del 15 por ciento este último año. Por más apoyos que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, esté tratando de implementar para las familias vulnerables de México, estos no serán suficientes para ofrecer mayor calidad de vida, y es que en algunos lugares los precios de los alimentos es el doble que hace dos años y nadie los regula, aun cuando existe la Profeco, de ahí que será necesario la implementación de programas que ayuden a establecer medidas que permitan tener un mayor poder adquisitivo.

Solo en el discurso. Fue como quedó la solicitud de rescate de la iguana baqueta que vive en la ribera del río Mocorito, en el municipio de Salvador Alvarado, luego que desde hace un año se hizo la denuncia oficial ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de la caza desmedida de este reptil. Y aunque en aquel entonces el encargado del despacho, Pedro Luis León se dijo comprometido al rescate y protección de este tipo de especies silvestres, las cuales se encuentran amenazadas, acciones reales y concretas nunca se vieron reflejadas, y prueba de ellos es que no hay resultado porque la práctica se sigue realizando en los límites de Angostura y Salvador Alvarado, sin que haya ninguna restricción.

El ejemplo. Quienes no están viendo lo duro sino lo tupido son los líderes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapaang) de Angostura, con tantas solicitudes a atender de la ciudadanía en cuanto a los servicioS públicos. Son tantas que el gerente de la paramunicipal, César Eutiquio Domínguez, anda que no lo calienta ni el sol, anda de un lado para otro resolviendo las problemáticas para que la ciudadanía cuente con los mejores servicios, y no es para menos pues la gente les dejó las cartas sobre la mesa, y muy clarito se dijo que si no atendían los problemas ellos no cumplirían los pagos con la paramunicipal. El detalle es que eso depende para brindar un mejor servicio a la sociedad. Ahora el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, desde su llegada a la administración no la pensó dos veces para andarse recorriendo cada comunidad y conocer las necesidades, pero sobre todo pedirles comentarios que les ayude a crecer y mejorar, por lo que se dice está dispuesto a escucharlos para encontrar respuesta y darle solución a tanta problemática.

Tocando puertas. Con la nueva política de recaudación que ha implementado la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, para lograr aumentar los ingresos recuperando deudas de los usuarios, parece ser que la acción está teniendo eco en los regidores. No solo en acercarse a la Junta y sentarse a la mesa para buscar soluciones, sino para ensuciarse los zapatos saliendo a las colonias a tocar las puertas de los ciudadanos con adeudos. En la pasada jornada sabatina de notificaciones se les unió la regidora Liliana Guadalupe Lucio Vega, quien estuvo visitando los domicilios de algunas colonias de Guamúchil, y se le vio en una de las publicaciones que hizo la Japasa en la página de Facebook. A la edil se le encomendó también llevar el mensaje del uso responsable del agua, es que el gerente Enrique Román Cruz está haciendo uso de todos los medios útiles para lograr sacar del hoyo a la paramunicipal, porque apenas van empezando a subir la empinada cuesta.