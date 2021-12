Ala buena de Dios. Con más fe y ganas de sacar producto que les permita tener el sustento es como las tres cooperativas pesqueras de la presa Eustaquio Buelna salen hoy, tras el levantamiento de la veda en aguas dulces. José Carlos Castro Montoya, presidente de las cooperativas pesqueras, aseguró que no se ha levantado muestreo y con las malas condiciones por el bajo nivel de la presa se tomó el acuerdo de ir por el producto de escama en aguas dulces, con la esperanza en que haya pescado y en buena producción, que les permita ofrecer trabajo a los cientos de pescadores, así como poder abastecer el mercado con el producto local. La fe está puesta, y 30 lanchas zarparán de la presa Buelna con el fin de reactivar la actividad en las cooperativas, de las cuales se mantienen en promedio 100 familias, que se encuentran en el desespero por encontrar el sustento, aun sin tener un muestreo y con la baja capacidad de agua.

Brinco en el mismo espacio. Fue lo que hicieron los comerciantes pertenecientes a la Canaco y que se encuentran instalados en el Mercado Municipal al denunciar que los verbeneros pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no pertenecían a la ciudad, cuando se les aclaró con documento en mano que todos los verbeneros pertenecen a este municipio, y hoy el líder de la Unión de Verbeneros de la CTM, Fernando Cota, se prepara para abrir los puestos que fueron instalados en la Plazuela Municipal Pedro Infante Cruz y que permanecerán hasta el día 6 de enero del próximo año.

Sin retorno. En Salvador Alvarado se aprobaron el pasado lunes más de 3 millones de pesos de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de recursos que habían “sobrado” de obras públicas ya ejercidas. Son lo que se llama recursos remanentes, pero resulta que si no se usaban habrían de regresarse. Ante tantas necesidades que hay en el municipio, es inconcebible que por falta de planeación o por los motivos que fuese, el anterior enlace de la Secretaría de Desarrollo Social no los ejerció antes del cierre de la pasada Administración, por lo que la nueva titular de la Sedesol, Paulina Sáinz, dio a conocer ante el Comité de Obras Municipal que se tuvieron que elaborar proyectos para poder hacer uso del recurso y que no se regresara el monto. Este es un ejemplo de la importancia de la planeación en las diversas áreas del Ayuntamiento, para que no se desaproveche ningún peso de los recursos destinados para beneficio del pueblo y de las necesidades imperantes en el municipio, porque con la recuperación de esos remanentes se van a beneficiar decenas de familias de varias colonias y comunidades.

De buenas. Los socios cooperativistas de las granjas camaroneras del municipio de Angostura ven con buenos ojos los resultados arrojados en el cierre de la cosecha y más con el inicio de la exportación del camarón hacia Estados Unidos. Sumado a esto, se encuentra el incremento de 25 pesos más, quedando en 102 pesos el kilo de camarón, lo que dijo el presidente de la Junta Local de Sanidad Acuícola de Angostura, César Cuadras, que es un respiro para la actividad y que ve con buenos ojos los avances en positivo que tiene el sector.