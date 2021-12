La hora ha llegado. Mano dura es la que pondrá el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), César Eutiquio Domínguez, con la ciudadanía al cortarles el servicio, porque se dijo que se requiere que sientan el verdadero rigor, porque terminando de atender los trabajos pendientes que tienen empezarán a cortar el agua. A ver si así les da por pagar el servicio, y no es para menos, pues por más atenciones que les dan y desviviéndose para que cuenten con los mejores servicios, no ven que los habitantes hagan patria hacia la Junta de Agua, sino al contrario, porque para operar de la mejor manera es importante la colaboración de la ciudadanía con el pago oportuno, de lo contrario se seguirá contando con problemas, y es lo que menos se quiere, por eso se ha ido poco a poco avanzando, pero dijo fuera más fácil si se cumple con los pagos correspondientes del consumo de agua hecho en el mes.

En análisis. Para nadie es una sorpresa la situación financiera por la que cruzan las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Ante esto y como una evaluación general, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Francisco Javier López Cervantes, ya recorrió cada una de las paramunicipales para ver las condiciones en las que se encuentra. Este diagnóstico permitirá tener una evaluación general y establecer acciones que permitan determinar quién requiere de ayuda de manera urgente y quién puede continuar, situación que será de difícil decisión la que deberá tomar el mocoritense, porque si algo es un secreto a voces es que las paramunicipales tanto como los ayuntamientos quedaron, como se dice de manera popular, “sin cinco” con el que les permita accionar de manera oportuna hasta con los pagos del aguinaldo, mientras es el dolor de cabeza de los alcaldes y del gobernador, que también le sigue rasgando a la bolsa para ver qué le encuentra.

El llamado a la acción. En Mocorito estuvo de visita ayer el director de Protección Civil del estado de Sinaloa, Héctor Félix, con motivo de la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. Y después del acto protocolario abordó un importante tema que es de responsabilidad de los municipios con el inicio de la temporada decembrina: no permitir la venta de pirotecnia; pero es una labor que se deberá realizar con compromiso, porque implica coordinación para la vigilancia constante. El funcionario dejó claro que los resultados de los operativos que ya iniciaron dependerán de que las autoridades hagan valer la ley, porque se hace cada año el llamado, las acciones, y los explosivos continúan en las calles. Y en ese sentido, habrán de redoblar estrategias este año para un mayor control de la venta de pirotecnia, logrando la participación de la ciudadanía con denuncias, para ir más allá de la difusión de información en redes sociales.

En lo dicho. Nomás fueron a pescar desilusión los socios cooperativistas de la presa Eustaquio Buelna, y es que pese a las esperanzas que tenían de poder lograr un levantamiento de la veda en agua dulce de los productos de escama, estaban conscientes de la situación que se encuentra en estos momentos. Ya lo había reconocido el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Presa Eustaquio Buelna, el nivel de agua no es el adecuado, además que no se realizó ningún muestreo. La situación preocupa, porque la baja de productividad va en picada en cada temporada, y a esto se suma el tamaño, que no permite obtener una mejor comercialización. Así hoy lanzan el llamado: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?